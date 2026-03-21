الرابعة تواليا ورقم تاريخي لـ بيكفورد.. تشيلسي يخسر من إيفرتون بثلاثية

السبت، 21 مارس 2026 - 21:45

كتب : FilGoal

جوردان بيكفورد - إيفرتون

واصل تشيلسي تحقيق النتائج السلبية بالخسارة من منافسه إيفرتون بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل بيتو (2) وإيليمان ندياي أهداف إيفرتون.

وحقق جوردان بيكفورد رقما تاريخيا بتحقيقه 100 مباراة دون استقبال أي هدف مع إيفرتون.

ووصل بيكفورد ليكون خامس أكثر حارس في تاريخ إيفرتون حافظ على شباكه من استقبال أهداف.

وللمباراة الرابعة على التوالي في جميع المسابقات يخسر تشيلسي.

وسقط تشيلسي أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ذهابا وإيابا، ونيوكاسل وإيفرتون في بريميرليج.

وافتتح بيتو النتيجة في الدقيقة 33 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وضاعف بيتو الفارق في الدقيقة 62 من صناعة إدريسا جي.

واختتم ندياي الأهداف في الدقيقة 76 بعد تسديدة بالقرب من منطقة الـ 6 ياردات.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إيفرتون للنقطة 46 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتوقف رصيد تشيلسي عند النقطة 48 في المركز السادس.

