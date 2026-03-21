أدهم حامد يقود بتروجت لخطف نقطة من المقاولون العرب

خطف بتروجت نقطة ثمينة في الجولة الأولى من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري بالتعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 2-2.

تقدم المقاولون العرب بثنائية شكري نجيب ومحمد سالم، فيما سجل أدهم حامد هدفي بتروجت من علامة الجزاء.

ولأول مرة يتعادل الفريقان في الدوري المصري بنتيجة منذ 2019.

وتقدم المقاولون العرب مبكرا في الدقيقة 9 عن طريق شكري نجيب الذي انفرد وسدد في الشباك، مسجلا أول أهداف المرحلة النهائية من الدوري بعدما انتهت مباراتي أمس الجمعة بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 37 سجل محمد سالم هدف المقاولون العرب الثاني بعد عرضية شكري نجيب.

ووصل سالم للهدف رقم 50 في مسيرته من الدوري المصري بقمصان الزمالك والمقاولون العرب وسموحة وبتروجت والداخلية والاتحاد السكندري.

شوط أول انتهى بتقدم أصحاب الأرض بثنائية.

وفي الشوط الثاني تسبب إبراهيم القاضي مدافع المقاولون العرب في ركلة جزاء لبتروجت في الدقيقة 54.

وسجل أدهم حامد هدف تقليص الفارق في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وقبل 3 دقائق على نهاية اللقاء تسبب القاضي في ركلة جزاء أخرى للضيوف وأشهر له الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء.

وسجل أدهم حامد ركلة الجزاء الثانية في الشباك معلنا التعادل للفريق البترولي.

وسجل لاعب الوسط 8 أهداف هذا الموسم 7 منها من ركلات جزاء.

التعادل رفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 19 في المركز السادس عشر.

فيما ظل بتروجت في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

