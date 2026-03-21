تشكيل المصري - تغيير وحيد من الكوكي أمام بلوزداد في الكونفدرالية

السبت، 21 مارس 2026 - 19:54

كتب : FilGoal

احتفال صلاح محسن - المصري - بلوزداد

أجرى نبيل الكوكي المدير الفني لـ المصري تغييرا وحيدا في تشكيل الفريق أمام شباب بلوزداد في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

ويحل المصري ضيفا على بلوزداد في ملعب 20 أغسطس 1955 في الجزائر في لقاء يبدأ في التاسعة مساءً.

ويبدأ خالد صبحي في قلب دفاع المصري بدلا من مصطفى العش الذي بدأ لقاء الذهاب وانتهى بنتيجة التعادل 1-1.

أخبار متعلقة:
مدرب بلوزداد: تنتظرنا مهمة صعبة أمام المصري.. وجمهورنا الدافع الحقيقي شباب بلوزداد يستعيد نجمه قبل مواجهة المصري الكونفدرالية - الحسم في الجزائر.. بلوزداد يخطف تعادلا قاتلا أمام المصري مدرب بلوزداد: نعاني من غيابين مؤثرين أمام المصري.. لكننا جاهزون

وجاء تشكيل المصري

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: أحمد منصور – خالد صبحي – محمد هشام

الوسط: كريم العراقي – محمد مخلوف – محمود حمادة - عمرو سعداوي

الهجوم: عبد الرحيم دغموم – صلاح محسن – منذر طمين

وعلى مقاعد البدلاء: محمد شحاتة – محمد الشامي – كريم بامبو – بونور موجيشا – ميدو جابر – عميد صوافطة – مصطفى زيدان – عمر الساعي – مصطفى العش

ويحتاج المصري للفوز بأي نتيجة من أجل خطف بطاقة التأهل لنصف النهائي.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من لقاء الزمالك وأوتوهو الكونغولي.

نرشح لكم
أدهم حامد يقود بتروجت لخطف نقطة من المقاولون العرب صفقة معالي.. تفاصيل القضية رقم 13 في ملف إيقاف قيد الزمالك نتيجة مكررة بعد أسبوعين.. الجونة يتعادل مع وادي دجلة سلبيا الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة نادر فرج ومدة غيابه تعادل سلبي يحكم بين الإسماعيلي وحرس الحدود مران الزمالك - تعليمات خاصة من معتمد جمال.. وتخفيف الحمل البدني قبل مواجهة أوتوهو مؤتمر الشناوي: الترجي صاحب تاريخ في إفريقيا لكن نسعى للفوز مؤتمر توروب: الحفاظ على المستوى الجيد صعب.. ولهذا لم أشرك بن رمضان في الذهاب
أخر الأخبار
الفحلي: قاتلنا من أجل تحقيق الفوز التاريخي على بيراميدز 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي ضد الترجي 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
أدهم حامد يقود بتروجت لخطف نقطة من المقاولون العرب 21 دقيقة | الدوري المصري
إقصاء حامل اللقب.. بيراميدز يخسر من الجيش الملكي ويودع دوري أبطال إفريقيا 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل الترجي – تغييرات عديدة من باتريس بوميل لمواجهة الأهلي 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل المصري - تغيير وحيد من الكوكي أمام بلوزداد في الكونفدرالية 52 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – لا تدوير اليوم.. شوبير يحرس المرمى أمام الترجي 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
الـ 12 دون هزيمة.. بايرن ميونيخ يفوز على يونيون برلين ويقترب من حسم اللقب ساعة | الكرة الأوروبية
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر
