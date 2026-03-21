تشكيل المصري - تغيير وحيد من الكوكي أمام بلوزداد في الكونفدرالية

أجرى نبيل الكوكي المدير الفني لـ المصري تغييرا وحيدا في تشكيل الفريق أمام شباب بلوزداد في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

ويحل المصري ضيفا على بلوزداد في ملعب 20 أغسطس 1955 في الجزائر في لقاء يبدأ في التاسعة مساءً.

ويبدأ خالد صبحي في قلب دفاع المصري بدلا من مصطفى العش الذي بدأ لقاء الذهاب وانتهى بنتيجة التعادل 1-1.

وجاء تشكيل المصري

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: أحمد منصور – خالد صبحي – محمد هشام

الوسط: كريم العراقي – محمد مخلوف – محمود حمادة - عمرو سعداوي

الهجوم: عبد الرحيم دغموم – صلاح محسن – منذر طمين

وعلى مقاعد البدلاء: محمد شحاتة – محمد الشامي – كريم بامبو – بونور موجيشا – ميدو جابر – عميد صوافطة – مصطفى زيدان – عمر الساعي – مصطفى العش

ويحتاج المصري للفوز بأي نتيجة من أجل خطف بطاقة التأهل لنصف النهائي.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من لقاء الزمالك وأوتوهو الكونغولي.