مواجهة مصرية مرتقبة؟ الجزيرة يهزم شباب الأهلي بمشاركة النني بكأس رئيس الدولة

السبت، 21 مارس 2026 - 19:30

كتب : FilGoal

الجزيرة

فاز الجزيرة على منافسه شباب الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

وشارك المصري محمد النني في المباراة كاملة.

وسجل برونو أوليفيرا هدف الجزيرة الوحيد في الدقيقة 48 من رأسية رائعة.

ولعب الجزيرة بـ 10 لاعبين بعد طرد محمد ربيع عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 89.

وعلى الجانب الآخر، ينتظر العين الذي يتواجد فيه الدولي المصري رامي ربيعة أن يواجه يونايتد في نفس الدور.

وفي حال فوز العين، ستكون مواجهة مصرية في النهائي بين العين والجزيرة.

