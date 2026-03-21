مواجهة مصرية مرتقبة؟ الجزيرة يهزم شباب الأهلي بمشاركة النني بكأس رئيس الدولة
السبت، 21 مارس 2026 - 19:30
كتب : FilGoal
فاز الجزيرة على منافسه شباب الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس رئيس الدولة.
وشارك المصري محمد النني في المباراة كاملة.
وسجل برونو أوليفيرا هدف الجزيرة الوحيد في الدقيقة 48 من رأسية رائعة.
"فخر أبوظبي" يتقدم بالنتيجة ⚪⚫
فريق الجزيرة يتقدم بالهدف الأول من ضربة رأسية رائعة عن طريق برونو دي أوليفيرا ⚽✅
#كأس_رئيس_الدولة #الجزيرة_شباب_الأهلي pic.twitter.com/9pPB515xUB— ADSportsTV (@ADSportsTV) March 21, 2026
ولعب الجزيرة بـ 10 لاعبين بعد طرد محمد ربيع عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 89.
وعلى الجانب الآخر، ينتظر العين الذي يتواجد فيه الدولي المصري رامي ربيعة أن يواجه يونايتد في نفس الدور.
وفي حال فوز العين، ستكون مواجهة مصرية في النهائي بين العين والجزيرة.
نرشح لكم
