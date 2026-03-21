الـ 12 دون هزيمة.. بايرن ميونيخ يفوز على يونيون برلين ويقترب من حسم اللقب

حقق بايرن ميونيخ انتصارا كبيرا على يونيون برلين بنتيجة 4-0 في إطار الجولة 27 من الدوري الألماني.

وسجل رباعية بايرن ميونيخ كل من: مايكل أوليسي، وسيرج جنابري (2)، وهاري كين.

وواصل بايرن ميونيخ سلسلة مبارياته بدون هزيمة والتي وصلت إلى 12 مباراة متتالية في مختلف المسابقات.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى النقطة 70 في الدوري الألماني على بعد 12 نقطة من بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد يونيون برلين عند النقطة 31 في المركز العاشر وبفارق الأهداف عن أوجسبورج صاحب المركز التاسع.

وافتتح مايكل أوليسي النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين بعد مجهود فردي ومراوغة لمدافع يونيون برلين ليضعها على يمين حارس المرمى.

وعزز جنابري تقدم بايرن ميونيخ في الدقيقة 45 وقبل ثواني بسيطة من نهاية الشوط الأول بعد رأسية من هاري كين تصدى لها الحارس وأكملها جنابري في شباك يونيون برلين.

وأحرز هاري كين هدفه الأول في المباراة والثالث لـ بايرن ميونيخ في الدقيقة 48 من تسديدة مميزة سكنت شباك يونيون برلين ومؤكدا انتصار بايرن ميونيخ بالمباراة.

واحتتم جنابري رباعية بايرن ميونيخ ومسجلا هدفه الثاني في المباراة عند الدقيقة 67 بتسديدة صاروخية مرت بجوار حارس يونيون برلين وسكنت الشباك.

وبهذا الانتصار اقترب بايرن ميونيخ من حسم تتويجه بلقب الدوري الألماني للمرة 33.

