انتهت أبطال إفريقيا - بيراميدز (1)-(2) الجيش الملكي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.

انتهت

ق 62: جووول فيستون ماييلي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 55: الهدف الثاني من رأسية عن طريق محمد ربيع حريمات بعد رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية.

ق 53: الشناوي يتصدى لتسديدة صاروخية من دراج من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 37: الحكم يرفض احتساب ركلة الجزاء.

ق 35: الحكم يعود للفيديو لشك في ركلة جزاء لبيراميدز بعد لمسة يد.

ق 26: رأسية خطيرة من زلاكة داخل منطقة الـ 6 ياردات تصدى لها الحارس.

ق 9: هدف الجيش الملكي الأول بعد تسديدة من رضا سليم داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة