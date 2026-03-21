انتهت أبطال إفريقيا - بيراميدز (1)-(2) الجيش الملكي
السبت، 21 مارس 2026 - 17:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.
لمتابعة المباراة من هنا
----------------------------------------
انتهت
ق 62: جووول فيستون ماييلي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 55: الهدف الثاني من رأسية عن طريق محمد ربيع حريمات بعد رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية.
ق 53: الشناوي يتصدى لتسديدة صاروخية من دراج من خارج منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 37: الحكم يرفض احتساب ركلة الجزاء.
ق 35: الحكم يعود للفيديو لشك في ركلة جزاء لبيراميدز بعد لمسة يد.
ق 26: رأسية خطيرة من زلاكة داخل منطقة الـ 6 ياردات تصدى لها الحارس.
ق 9: هدف الجيش الملكي الأول بعد تسديدة من رضا سليم داخل منطقة الجزاء.
انطلاق المباراة