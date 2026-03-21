جاكبو: لا نعرف سبب تراجع مستوانا.. وعلينا الفوز في كل المباريات المتبقية

السبت، 21 مارس 2026 - 18:30

كتب : FilGoal

كشف كودي جاكبو لاعب ليفربول أن الفريق عاجز عن معرفة سبب تراجع المستوى الذي أصاب ليفربول بالموسم الحالي.

وتعرض ليفربول لهزيمة أمام برايتون بهدفين مقابل هدف في الدوري الإنجليزي.

وقال جاكبو في تصريحات لـ TNT Sport: "تراجع المستوى؟ لا نعرف السبب تحديدا، ولو كنا نعرفه لكنا حاولنا حله، لكن تراجع مستوانا كثيرا هذا الموسم، لذا علينا تحليل السبب لمعرفة ما الذي يؤذينا".

وواصل "نشعر بخيبة أمل، كنا نريد الفوز، وهو أمر مهم في وضعنا الحالي، لكن الأمور لم تسر كما أردنا، لذا كانت ليلة صعبة، وهذا أمر محبط لا نستطيع أن نبني على الانتصار الذي نحققه، أعتقد أن هذا حدث عدة مرات بالموسم الحالي، وهذا ليس جيدا من جانبنا".

وأردف "برايتون لعب بطريقته المعتادة، الجميع يعرف مدى جودته بالكرة، حاول فرض أسلوبه ونجح في ذلك خلال فترات من المباراة".

وعن إصابة هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول قال: "إنها خسارة كبيرة، الجميع يرى مدى تألقه في الفترة الأخيرة".

وأتم "إذا أردنا التأهل لدوري أبطال أوروبا علينا التعامل مع كل مباراة وكأننا سنفوز بها، هذا هو الطبيعي لناد كبير مثلنا، وهذا ما يجب أن نفعله في هذا الوضع، علينا القتال من أجل الفوز في المباريات السبع".

وسجل المهاجم الإنجليزي المخضرم داني ويلبيك هدفي برايتون.

ووصل صاحب الـ35 عاما إلى هدفه الـ12 خلال 30 مباراة بالموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

فيما أحرز ميلوس كيركيز هدف ليفربول الوحيد، ليسجل هدفه الثاني بقميص الريدز في الدوري الإنجليزي خلال 29 مباراة.

وغاب النجم الدولي المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول أمام برايتون بسبب الإصابة.

ليفربول تلقى الهزيمة العاشرة خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي خلال 31 مباراة.

الفوز رفع رصيد برايتون للنقطة 43 في المركز الثامن.

بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 49 في المركز الخامس.

