لاعب أوتوهو: سنستفيد من تجربة شباب بلوزداد أمام الزمالك

السبت، 21 مارس 2026 - 16:31

كتب : FilGoal

شدد جوسيم إلينجا لاعب أوتوهو بطل الكونغو برازفيل على جاهزية فريقه لمواجهة الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها في السادسة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء :" لدينا فرصة للفوز في لقاء الغد، وسنبذل قصارى جهدنا في المباراة من أجل تحقيق الهدف المطلوب والتأهل للدور التالي".

وواصل:" تعلمنا الكثير من مباراة شباب بلوزداد الجزائري من حيث اللعب أمام حضور جماهيري كبير للفريق المنافس، ونعلم أن جمهور الزمالك كبير وسيتواجد لمؤازرة فريقه، وفريقي مستعد للقاء".

واختتم اللاعب قائلًا:" نعلم صعوبة مباراة الغد وندرك أهميتها، ونأمل في استغلال الفرص التي ستسنح لنا، وسنعمل على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز في اللقاء لإسعاد الجماهير".

وكان الزمالك قد تعادل مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.

وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف الزمالك في مباراة الذهاب.

ويلعب المتأهل من مباراة الزمالك ضد أوتوهو، أمام المتأهل من مواجهة المصري ضد شباب بلوزداد.

