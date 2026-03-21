بعثة منتخب الناشئين تصل ليبيا للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا

وصلت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، مطار بنينا ببنغازي استعدادا لخوض تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

ويفتتح المنتخب المصري مشواره في التصفيات بمواجهة قوية أمام نظيره التونسي في السابع والعشرين من مارس الجاري.

ثم يخوض الفراعنة مباراة مرتقبة ضد المنتخب المغربي في الثلاثين من الشهر ذاته.

وتستمر المنافسات في شهر أبريل، حيث يلتقي الفراعنة بالمنتخب الليبي في الثاني من أبريل، قبل أن يختتموا سلسلة مبارياتهم بمواجهة المنتخب الجزائري في الخامس من أبريل.

وجاءت قائمة منتخب مصر للناشئين بقيادة المدرب حسين عبد اللطيف كالتالي:

حراسة المرمي: مالك عمرو - محمد عبيد - ياسين هشام.

خط الدفاع: محمد السيد (الديزل) عادل علاء - أدم يوسف - أمير حسن - سيف تامر - عبد الله عمرو - ياسين تامر.

الوسط: أحمد محروس - يوسف عثمان - زياد سعودي - عمر عبد الرحيم - دانيال تامر - محمد جمال أحمد بشير - براء محمود - سيف كريم - عاصم فتحي - أحمد صفوت - عمر فودة .

خط الهجوم : خالد مختار - عبد العزيز خالد - أدهم حسيب.