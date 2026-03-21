مؤتمر سيميوني: سنواصل المداورة أمام ريال مدريد.. والجمهور الخاسر الأكبر لهذا السبب

السبت، 21 مارس 2026 - 16:32

كتب : FilGoal

شدد دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على أن المداورة ستستمر بسبب جدول الفريق المزدحم.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال مدريد مساء غدا الأحد في الجولة 29 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي: "سنواصل إجراء التدوير، فالجميع متحمس للمشاركة، وهذا يجعل القرار صعبا، جدول المباريات يؤثر علينا لكنه لا يقلقنا، سنحاول إدارته بأفضل طريقة ممكنة بما يخدم الفريق".

وواصل "إنها مباراة مهمة بسبب طبيعة المنافسة بين الفريقين في نفس المدينة، نعلم أن جماهيرنا متحمسة جدا لهذه المواجهة، وهي مباراة تلعب بعاطفة كبيرة وحماس، نحاول تقديم أفضل ما لدينا لقيادة المباراة إلى المنطقة التي يمكننا فيها إيذاء المنافس".

وأردف "ما نركز عليه خلال هذه الأيام التحضير لمباراة ريال مدريد، لديهم نفس الأسلوب تقريبا ونفس اللاعبين، لكن العمل الجماعي أصبح واضحا للجميع، كما ظهر أمام مانشستر سيتي وبنفيكا، وألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد، يعمل بشكل جيد جدا، والنتائج تتحدث عن نفسها، هناك انسجام واضح مع اللاعبين، وهذا يتجاوز القدرات الفنية، إذ يملك علاقة قوية معهم".

وعن خوان موسو حارس أتلتيكو مدريد قال: "يعمل بشكل جيد جدا منذ وصوله، يقدم أداء مميزا، ليس فقط داخل الملعب، بل أيضا في غرفة الملابس، نحن سعداء جدا به".

من المتأثر بغياب تيبو كورتوا حارس ريال مدريد ويان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد؟ "الخاسر الأكبر الجمهور، لأنهما من أفضل حراس المرمى".

وعن تألق خوليان ألفاريز مؤخرا قال: "خوليان ألفاريز هو إنسان، وكأي شخص يمر بفترات جيدة وأخرى أقل، ما يقدمه الآن رأيناه منه سابقا، لذلك كنا نطالبه بهذا المستوى عندما تراجع، كرة القدم ليست طريقا مستقيما، بل مليئة بالمنحنيات، وأنتم تعرفون رأيي عندما نصل إلى هذه المنحنيات".

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فياريال صاحب المركز الثاني، بينما يقع ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني.

