مؤتمر معتمد جمال: الأمور في صالح الزمالك على الورق.. لكننا سنواجه خصما شرسا

السبت، 21 مارس 2026 - 15:11

كتب : FilGoal

معتمد جمال - الزمالك

شدد معتمد جمال على صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة أمام أوتوهو بطل الكونغو برازافيل.

ويستضيف الزمالك نظيره أوتوهو غدا الأحد، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال معتمد جمال في مؤتمر صحفي "الأمور في صالح الزمالك على الورق، لكن من الصعب الاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب. خاصة أننا سنواجه منافسا قويا، وسنبدأ اللقاء بقوة كي نسهل الأمور على أنفسنا".

وأضاف "حرصنا على تجهيز الفريق بأفضل صورة لمباراة أوتوهو، وأتمنى أن نظهر بشكل يجد وأن يكون جمهور الزمالك فخورا بفريقه".

وتابع "لعبنا مباراة ودية ساعدتنا في الاطمئنان على موقف اللاعبين العائدين من الإصابة قبل هذه المباراة، مثل محمود حمدي "الونش" وعمرو ناصر ومحمود جهاد".

واتم تصريحاته "جمهور الزمالك يمثل قيمة كبيرة لي، وأطمئن كثيرا عندما يتواجدون في المدرجات وأتمنى أن نسعدهم كثيرا في لقاء الغد".

وكان الزمالك قد تعادل مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.

وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف الزمالك في مباراة الذهاب.

ويلعب المتأهل من مباراة الزمالك ضد أوتوهو، أمام المتأهل من مواجهة المصري ضد شباب بلوزداد.

