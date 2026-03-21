مؤتمر فليك: جارسيا جاهز لمباراة رايو فايكانو.. وتشافي يحتاج للعقلية الصحيحة

كشف هانز فليك مدرب برشلونة عن جاهزية جوان جارسيا حارس مرمى الفريق لمباراة رايو فايكانو.

ويستعد برشلونة لمواجهة رايو فايكانو في إطار الجولة 29 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

وقال هانز فليك في المؤتمر الصحفي: "جوان جارسيا يمكنه اللعب غدا، وأنا سعيد جدا من أجله بعد استدعائه للمنتخب".

وواصل "إريك جارسيا سيكون على مقاعد البدلاء غدا، وسنرى ما سيحدث، من المحتمل ألا يشارك، لكنه سيكون حاضرا على الدكة".

وأردف "سنتدرب هنا في فترة التوقف الدولي، لكن سنمنح اللاعبين بعض الراحة أيضا، المصابون سيواصلون التأهيل، سنعمل بشكل طبيعي، لا أفكر فيما قد يحدث لاحقا، من الإيجابي الانضمام للمنتخبات، فهناك كأس عالم والجميع يريد التواجد فيه، ومن الجيد كسر الروتين للعودة بطاقة أكبر".

وكشف "عانى راشفورد من بعض المشاكل في الأيام الماضية وكنا حريصين على التعامل معه بحذر، لكنه الآن عاد بنسبة 100%".

وواصل "نحتاج إلى جميع اللاعبين حتى نهاية الموسم، لا نعرف ما سيحدث لاحقا، خاصة مع وجود كأس عالم قادم، أثق في جميع لاعبي، سواء راشفورد أو كانسيلو أو غيرهم، لديهم جودة كبيرة تضيف للفريق، سنتحدث في نهاية الموسم، والآن ليس الوقت المناسب لاتخاذ قرارات، بل نحتاجهم جميعا في أفضل مستوى".

وعن تشافي أسبرات ظهير برشلونة قال: "ترون ما أراه أنا أيضا، لاعب يلعب بثقة وهدوء كبير، وكأن نبضه منخفض جدا داخل الملعب، يظهر جودة كبيرة وتحكما مميزا، يحتاج فقط للعقلية الصحيحة والعمل، ويمكن أن يكون إضافة قوية لنا".

وأتم "لست متأكدا إن كنت سأشاهد دربي مدريد، الأهم هو أن نفوز على رايو فايكانو، لن تكون مباراة سهلة، ومن المهم الفوز أمام جماهيرنا، الدربي ليس بأيدينا، وسنرى ما سيحدث".

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما يقع رايو فايكانو في المركز 13 بـ32 نقطة وبفارق تقتطين عن جيرونا صاحب المركز 12.