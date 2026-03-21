مؤتمر مدرب أوتوهو: الزمالك لديه خبرات كبيرة.. لكننا سنقاتل من أجل التأهل

يتمسك المالي سيكو سيك مدرب أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بحظوظ فريقه في التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية حينما يواجه الزمالك.

ويستضيف الزمالك نظيره أوتوهو غدا الأحد، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مؤتمر سيكو سيك مدرب أوتوهو: "نتيجة مباراة الذهاب في الكونغو لم تكن مثالية، والزمالك كان المرشح للفوز في اللقاء".

وأضاف "الزمالك لديه خبرات كبيرة في البطولات الإفريقية وليس كباقي الفرق المنافسة التي واجهناها في مشوارنا بالبطولة".

وتابع "لدينا فرصة سنلعب عليها في لقاء الغد، وسنعالج السلبيات التي حدثت في المباراة السابقة".

وأتم "سنلعب من أجل تحقيق الفوز، وهذه هي المسابقة الوحيدة المتبقية لها وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الاستمرار في المنافسة".

وكان الزمالك قد تعادل مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.

وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف الزمالك في مباراة الذهاب.

ويلعب المتأهل من مباراة الزمالك ضد أوتوهو، أمام المتأهل من مواجهة المصري ضد شباب بلوزداد.