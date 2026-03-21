بسبب الزحام المروري.. تأخير انطلاق مباراة ليفربول وبرايتون

السبت، 21 مارس 2026 - 14:20

كتب : FilGoal

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تأجيل صافرة بداية مباراة ليفربول وبرايتون 15 دقيقة.

ويلعب ليفربول ضد برايتون بعد قليل ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وجاء قرار التأخير بسبب الزحام الشديد مما أدى إلى تأخر وصول جماهير الفريقين إلى ملعب المباراة.

ويقود المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي هجوم ليفربول خلال مواجهة برايتون.

ويغيب النجم الدولي محمد صلاح عن مباراة ليفربول ضد برايتون بداعي الإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

الدفاع: جيريمي فريمبونج - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - ميلوس كيركيز.

الوسط: ريان جرافنبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - فلوريان فيرتز.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة.

ويأتي برايتون في المركز الـ 12 برصيد 40 نقطة.

