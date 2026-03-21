بسبب الزحام المروري.. تأخير انطلاق مباراة ليفربول وبرايتون

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تأجيل صافرة بداية مباراة ليفربول وبرايتون 15 دقيقة.

ويلعب ليفربول ضد برايتون بعد قليل ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وجاء قرار التأخير بسبب الزحام الشديد مما أدى إلى تأخر وصول جماهير الفريقين إلى ملعب المباراة.

#BHALIV Kick-off for today’s Premier League match between Brighton & Hove Albion and Liverpool has been delayed by 15 minutes to 12:45pm, due to heavy traffic in the local area delaying the arrival of supporters. — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) March 21, 2026

ويقود المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي هجوم ليفربول خلال مواجهة برايتون.

ويغيب النجم الدولي محمد صلاح عن مباراة ليفربول ضد برايتون بداعي الإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

الدفاع: جيريمي فريمبونج - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - ميلوس كيركيز.

الوسط: ريان جرافنبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - فلوريان فيرتز.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة.

ويأتي برايتون في المركز الـ 12 برصيد 40 نقطة.

تابع صفحة HaytersTV Arabic على فيسبوك من هنا