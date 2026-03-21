رامي ربيعة: فخور بالانتماء للعين.. ونحترم طموحات يونايتد
السبت، 21 مارس 2026 - 13:24
كتب : FilGoal
شدد رامي ربيعة مدافع منتخب مصر والعين الإماراتي على جاهزية ناديه لخوض مواجهة يونايتد ضمن نصف نهائي كأس رئيس الإمارات.
ويلعب العين ضد يونايتد مساء الأحد ضد يونايتد ضمن نصف نهائي كاس رئيس الإمارات؟
وقال رامي ربيعة قبل مواجهة يونايتد في نصف نهائي كأس رئيس الإمارات: "فخور بالانتماء لنادي العين، وهدفنا الوصول لنهائي أغلى البطولات".
وشدد "منظومة العين الاحترافية، مصدر إلهام يعكس هوية الأبطال. نحن نتطلع لإسعاد جماهيرنا ونحترم طموحات يونايتد في طريقنا للنهائي".
ويخوض رامي ربيعة موسمه الأول مع العين قادما من الأهلي.
ورحل ربيعة عن الأهلي بشكل مجاني عقب انتهاء تعاقد مع حامل لقب الدوري المصري.
ولعب المدافع الدولي المصري 19 مباراة بقميص العين خلال الموسم الحالي.
