أزمة صحية مفاجئة في ساسولو قبل مواجهة يوفنتوس

السبت، 21 مارس 2026 - 14:17

كتب : FilGoal

كشف نادي ساسولو الإيطالي عن وجود مشاكل صحية داخل الفريق قبل مواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

ويستعد ساسولو لمواجهة يوفنتوس مساء اليوم السبت في الجولة 30 من الدوري الإيطالي على ملعب آليانز ستاديوم.

وأعلن النادي عن اكتشاف حالة مصابة بمرض السعال الديكي داخل الفريق مع وجود 5 حالات ظهر عليها أعراض المرض.

أخبار متعلقة:
وأوضح النادي في بيان رسمي صدر مساء أمس الجمعة، أن الفحوصات الطبية التي أُجريت خلال الأيام الماضية كشفت عن إصابة واحدة مؤكدة، مع وجود خمس حالات أخرى قيد المتابعة.

وأشار البيان إلى أن جميع الأفراد الذين ظهرت عليهم الأعراض يخضعون حاليا للعزل الصحي، تحت إشراف ومراقبة مستمرة من الجهاز الطبي، الذي يطبق بدوره كافة البروتوكولات الصحية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد ساسولو أنه أبلغ رابطة الدوري الإيطالي بالوضع الصحي داخل الفريق، مشددا على استمراره في متابعة الحالة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة اللاعبين وأفراد الطاقم الفني، كما تم إخضاع بقية أعضاء الفريق ممن لا تظهر عليهم أعراض لإجراءات وقائية فورية كإجراء احترازي.

ولم يكشف النادي عن هوية اللاعب المصاب أو أسماء الحالات المشتبه بها.

ويدخل ساسولو المباراة أمام يوفنتوس وهو يحتل المركز 11 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 53 نقطة وبفارق نقطة عن كومو صاحب المركز الرابع.

يوفنتوس الدوري الإيطالي ساسولو
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/525633/أزمة-صحية-مفاجئة-في-ساسولو-قبل-مواجهة-يوفنتوس