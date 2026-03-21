مؤتمر أربيلوا: مبابي وبيلينجهام جاهزان لدربي مدريد.. وسأقيم تمثالا لـ روديجير

كشف ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد عن جاهزية كيليان مبابي وجود بيلينجهام لمباراة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد غدا الأحد لمواجهة أتلتيكو مدريد في قمة الجولة 29 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي: "أرى الاستدعاء الدولي لمبابي وبيلنجهام أمرا طبيعيا وممتازا، مبابي سيلعب غدا بالتأكيد ولا توجد مشكلة في انضمامه لمنتخب فرنسا، وبالنسبة لبيلينجهام نفس الشيء، هو جاهز وغدا سيكون حاضرا، من الطبيعي أن يلعبا مع منتخباتهما، فهما لاعبان ذكيان".

وواصل "عودة بيلينجهام خبر ممتاز، وكذلك أداء تياجو بيتارش لاعب ريال مدريد، إنه أمر رائع أن نمتلك هذا التنوع بين لاعبين كبار، ويمكنهما اللعب معا أيضا".

وأردف "نخوض الدربي بحماس وطموح كبير، نعلم أنها المباراة مهمة جدا لنا بسبب أهمية النقاط الثلاث، ولأجل الجماهير والحماس الذي تم خلقه، إنها من أفضل المباريات التي يمكن عيشها كلاعب أو مدرب أو مشجع، نأمل أن نرى سانتياجو بيرنابيو ممتلئا لأننا نواجه فريقا عظيما، وندخل اللقاء بأقصى درجات الحماس".

وكشف "لا أحب التدخل في أمور تجديد عقود اللاعبين، فهي بين النادي واللاعب".

وشدد "بالنسبة لي، سأقيم تمثالا لـ أنطونيو روديجيرمدافع ريال مدريد وأضعه في الحديقة، منذ اليوم الأول وهو تحت تصرف الجهاز الفني، قال لي إنه سيكون جاهزا في مارس، وقد نجح علاجه في لندن، إنه مثال يجب أن يحتذي به اللاعبون الشباب".

وعن دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد قال: "أرى الأمر الجيد أنا أركز على فريقي فقط، من حسن حظي أن أواجه سيميوني، لأنه مدرب يدفعك للأفضل ويجبرك على التفكير في المباريات، مواجهة أفضل المدربين في العالم دائما أمر إيجابي".

وواصل "في كل مرة يدخل فيها لاعب إلى الملعب، هناك مخاطرة كبيرة عليه، عدد قليل جدا من اللاعبين يلعبون دون آلام أو مشاكل، عند نهاية الشوط الأول أراد تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الاستمرار، لكنني قررت إيقافه بسبب ثقتي الكبيرة في أندري لونين حارس ريال مدريد، إنها فرصة كبيرة له أيضا، لقد أُصيب أفضل حارس في التاريخ، لكن لدينا حارس رائع سيثبت جودته، ولم نحدد موعدا لعودة كورتوا".

وأتم "في هذا النادي يلعب أفضل لاعبي العالم، وليس من السهل اتخاذ هذه القرارات، لكن عندما يشاركون، يكون ذلك بفضل استحقاقهم، أنا أثق في اللاعبين الشباب، وقد أثبتوا أنهم يقدمون أداء رائعا مثل تياجو بيتارش، ودييجو أجوادو، ومانويل أنخيل".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري.

فيما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة عن فياريال صاحب المركز الثالث.