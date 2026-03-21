منتخب مصر للناشئين يغادر إلى ليبيا للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا

السبت، 21 مارس 2026 - 12:36

كتب : FilGoal

غادرت صباح اليوم بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، مطار القاهرة متجهة إلى مدينة بني غازي الليبية.

واتجهت بعثة منتخب الناشئين إلى ليبيا للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

ضمت البعثة 25 لاعباً هم:

حراسة المرمي: مالك عمرو - محمد عبيد - ياسين هشام.

خط الدفاع: محمد السيد (الديزل) عادل علاء - أدم يوسف - أمير حسن - سيف تامر - عبد الله عمرو - ياسين تامر.

الوسط: أحمد محروس - يوسف عثمان - زياد سعودي - عمر عبد الرحيم - دانيال تامر - محمد جمال أحمد بشير - براء محمود - سيف كريم - عاصم فتحي - أحمد صفوت - عمر فودة .

خط الهجوم : خالد مختار - عبد العزيز خالد - أدهم حسيب.

يذكر أن التصفيات الإفريقية لمنتخب 2009، ستشهد مواجهات أمام منتخبات: (تونس، المغرب، ليبيا والجزائر ) في الفترة ما بين 27 مارس الحالي إلى 5 أبريل المقبل في مدينة بنغازي الليبية.

