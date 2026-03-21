أحمد الشناوي: بيراميدز بات يُحسب له ألف حساب من جميع أندية إفريقيا

يثق أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز في قدرات فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد الجيش الملكي.

ويحل الجيش الملكي ضيفا على بطل إفريقيا في السادسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي: "الجيش الملكي سيدخل المباراة بنزعة هجومية لتعويض نتيجة الذهاب، لكننا درسنا المنافس جيدا ونعرف نقاط قوته وضعفه، وسنعمل على استغلالها لتحقيق التأهل إلى نصف النهائي".

وأضاف "المواجهة لن تكون سهلة، لكن بيراميدز بات يُحسب له ألف حساب من طرف جميع أندية القارة، بصفته بطلا وصاحب شخصية قوية. الفريق يسير بخطى ثابتة هذا الموسم، وجميع اللاعبين في قمة التركيز من أجل حصد أكبر عدد ممكن من الألقاب".

وأتم تصريحاته "حراسة المرمى في بيراميدز تمر بفترة رائعة في ظل وجود محمود جاد، بالإضافة لخبرة شريف إكرامي، وكذلك الحارس الشاب زياد هيثم، والمنافسة بيننا تصب في مصلحة الفريق".

وتعادل بيراميدز خارج أرضه بنتيجة 1-1 مع الجيش الملكي في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.

ويحتاج بيراميدز للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل لنصف النهائي لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه.