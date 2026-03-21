الكونفدرالية - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأوتوهو

السبت، 21 مارس 2026 - 11:48

كتب : FilGoal

عدي الدباغ ومحمد شحاتة ثنائي الزمالك ضد أوتوهو

عقد اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام أوتوهو بطل الكونغو برازافيل.

ويستضيف الزمالك نظيره أوتوهو غدا الأحد، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الزمالك لزيه الأساسي المكون من "القميص الأبيض والشورت الأبيض" ، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

وفي المقابل، سيرتدي فريق أوتوهو، زيه المكون من "القميص الأزرق والشورت الأزرق"، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون البرتقالي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها في السادسة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد تعادل مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.

وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف الزمالك في مباراة الذهاب.

ويلعب المتأهل من مباراة الزمالك ضد أوتوهو، أمام المتأهل من مواجهة المصري ضد شباب بلوزداد.

