مواعيد مباريات السبت 21 مارس - الأهلي وبيراميدز والمصري في إفريقيا.. وليفربول وتشيلسي

السبت، 21 مارس 2026 - 10:59

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الترجي - إمام عاشور

يشهد اليوم السبت مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم 21 مارس والقنوات الناقلة.

ويلعب الأهلي ضد الترجي في مباراة مرتقبة ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة:
مدرب الترجي يكشف موقف الجلاصي من مواجهة الأهلي دوري أبطال إفريقيا - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمواجهة الترجي في أبطال إفريقيا قائمة الأهلي - كامويش وزيزو على رأس اختيارات توروب لمواجهة الترجي

فيما يواجه بيراميدز نظيره الجيش الملكي المغربي في الدور ذاته.

وفي البطولة الكونفدرالية يحل المصري ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × الترجي.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع عبر بي إن سبورتس 2.

بيراميدز × الجيش الملكي.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع عبر بي إن سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي

ليفربول × برايتون.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.. وتذاع عبر بي إن سبورتس 1.

إيفرتون × تشيلسي.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع عبر بي إن سبورتس 1.

الكونفدرالية

شباب بلوزداد × المصري.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع عبر بي إن سبورتس 6.

الدوري المصري

غزل المحلة × البنك الأهلي.. . تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع عبر أون سبورت 1.

المقاولون العرب × بتروجت.. . تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع عبر أون سبورت 1.

.

نرشح لكم
أحمد الشناوي: بيراميدز بات يُحسب له ألف حساب من جميع أندية إفريقيا الكونفدرالية - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأوتوهو مؤتمر مدرب الجيش الملكي: نريد كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي أمام بيراميدز صفقة معالي.. تفاصيل القضية رقم 13 في ملف إيقاف قيد الزمالك مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمواجهة الترجي في أبطال إفريقيا القضية 13.. فيفا يعلن إيقاف الزمالك مجددا من القيد نتيجة مكررة بعد أسبوعين.. الجونة يتعادل مع وادي دجلة سلبيا قائمة الأهلي - كامويش وزيزو على رأس اختيارات توروب لمواجهة الترجي
أخر الأخبار
أحمد الشناوي: بيراميدز بات يُحسب له ألف حساب من جميع أندية إفريقيا 14 دقيقة | الكرة المصرية
سلوت: إيزاك سيكون متاحا أمام باريس سان جيرمان ولكن 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكونفدرالية - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأوتوهو 37 دقيقة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات السبت 21 مارس - الأهلي وبيراميدز والمصري في إفريقيا.. وليفربول وتشيلسي ساعة | الكرة المصرية
الرياضية: 3 مباريات تفصل إنييجو مارتينيز من تمديد تعاقده مع النصر 11 ساعة | سعودي في الجول
برونو فيرنانديز: قدمنا ما يكفي لحصد الـ 3 نقاط ضد بورنموث ولكن 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد إعلان مواجهة موريتانيا.. استدعاء ماستانتونو وبانيتشيلي لقائمة منتخب الأرجنتين 11 ساعة | أمريكا
مؤتمر مدرب الجيش الملكي: نريد كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي أمام بيراميدز 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر
/articles/525626/مواعيد-مباريات-السبت-21-مارس-الأهلي-وبيراميدز-والمصري-في-إفريقيا-وليفربول-وتشيلسي