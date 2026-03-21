مواعيد مباريات السبت 21 مارس - الأهلي وبيراميدز والمصري في إفريقيا.. وليفربول وتشيلسي

يشهد اليوم السبت مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم 21 مارس والقنوات الناقلة.

ويلعب الأهلي ضد الترجي في مباراة مرتقبة ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما يواجه بيراميدز نظيره الجيش الملكي المغربي في الدور ذاته.

وفي البطولة الكونفدرالية يحل المصري ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري.

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × الترجي.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع عبر بي إن سبورتس 2.

بيراميدز × الجيش الملكي.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع عبر بي إن سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي

ليفربول × برايتون.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.. وتذاع عبر بي إن سبورتس 1.

إيفرتون × تشيلسي.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع عبر بي إن سبورتس 1.

الكونفدرالية

شباب بلوزداد × المصري.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع عبر بي إن سبورتس 6.

الدوري المصري

غزل المحلة × البنك الأهلي.. . تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع عبر أون سبورت 1.

المقاولون العرب × بتروجت.. . تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع عبر أون سبورت 1.

