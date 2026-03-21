الرياضية: 3 مباريات تفصل إنييجو مارتينيز من تمديد تعاقده مع النصر
السبت، 21 مارس 2026 - 01:03
كتب : FilGoal
أًصبح الإسباني إنييجو مارتينيز قريبا من تمديد تعاقده مع النصر السعودي لموسم إضافي.
إنييجو مارتينيز
النادي : النصر
وكشفت صحيفة "الرياضية" أن الإسباني على بُعد 3 مباريات في الدوري السعودي لتفعيل بند التمديد.
وينص عقد اللاعب وفقا للتقرير على التمديد تلقائيا حال شارك في 80% من مباريات الدوري.
وخاض الإسباني المخضرم 25 مباراة ويحتاج للمشاركة في 3 مباريات من الـ 8 المتبقية على نهاية الموسم لتحقيق هذا البند.
وأضاف التقرير أيضا أن البند يشترط إخطار النادي للاعب بالتمديد وموافقته الشخصية وحينها سيحصل على 1.5 مليون دولار للموسم الواحد.
وانضم الدولي الإسباني للنصر بداية الموسم من برشلونة في صفقة انتقال حر.
ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 67 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهلال بعد مرور 26 جولة.
نرشح لكم
