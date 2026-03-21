مؤتمر مدرب الجيش الملكي: نريد كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي أمام بيراميدز

السبت، 21 مارس 2026 - 00:38

كتب : FilGoal

ألكسندر سانتوس - الجيش الملكي

يثق ألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي في قدرات فريقه رغم صعوبة مهمته أمام بيراميدز.

ويحل الجيش الملكي ضيفا على بطل إفريقيا في السادسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقال ألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي في مؤتمر صحفي: "عملنا على تقييم مباراة الذهاب أمام بيراميدز بشكل دقيق، مع الوقوف عند نقاط القوة والضعف، بهدف تحسين مردود الفريق وتقديم أداء يرقى لتطلعات جماهيره في مباراة الإياب".

وأضاف "لاعبو الفريق أظهروا وعيا كبيرا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم هذا الموسم. العمل الجماعي والانسجام داخل المجموعة يشكلان أبرز نقاط قوة الفريق. نريد كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي خلال هذه المواجهة المرتقبة".

وتعادل بيراميدز خارج أرضه بنتيجة 1-1 مع الجيش الملكي في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.

ويحتاج بيراميدز للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل لنصف النهائي لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

مؤتمر مدرب الجيش الملكي: نريد كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي أمام بيراميدز
