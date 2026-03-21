سعود يساهم في عودة لانس لصدارة الدوري الفرنسي بخماسية ضد أنجيه
السبت، 21 مارس 2026 - 00:33
كتب : FilGoal
عاد لانس لاعتلاء قمة الدوري الفرنسي مؤقتا بالفوز على أنجيه بنتيجة 5-1 في افتتاح الجولة 27.
وشارك السعودي سعود عبد الحميد أساسيا للمباراة السابعة على التوالي.
وصنع عبد الحميد الهدف الأول في الدقيقة 13 والذي سجله فلوران توفان.
ووصل عبد الحميد لـ 3 تمريرات حاسمة وهدف في 20 مباراة هذا الموسم بالدوري الفرنسي.
وأضاف أدونس إدوارد ومامادو سنجاري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 25 و39.
ووسع إدوارد الفارق في الدقيقة 48 لتصبح النتيجة 4-0.
وقلص لانروا ماشين الفارق في الدقيقة 62 بهدف الضيوف الأول.
واختتم ماتيو أودول بضربة مقصية الخماسية بالهدف في الدقيقة 72 من عمر المباراة.
الفوز رفع رصيد لانس لـ 59 نقطة بفارق نقطتين عن باريس سان جيرمان الذي يحل ضيفا على نيس وله مباراة مؤجلة.
فيما ظل أنجيه في المركز الـ 12 برصيد 32 نقطة.