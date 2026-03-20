عاد أساسيا وسجل.. ماكتوميناي يقود نابولي للمركز الثاني مؤقتا بالفوز على كالياري

الجمعة، 20 مارس 2026 - 23:44

كتب : FilGoal



عاد سكوت ماكتوميناي للمشاركة أساسيا مع نابولي وسجل هدف قاد به حامل اللقب للفوز على كالياري في افتتاح الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

وشارك كيفين دي بروين وماكتوميناي أساسيا خلال اللقاء لأول مرة بعد تعافي الثنائي من الإصابة.

وسجل الاسكتلندي الهدف الوحيد في اللقاء مبكرا في الدقيقة 2 مستفيدا من التخبط الدفاعي خلال ركلة ركنية.

ورفع لاعب الوسط رصيده للهدف رقم 7 له هذا الموسم في المركز الثاني خلف راسموس هويلوند صاحب الـ 10 أهداف بقميص نابولي.

ووصل سكوت للهدف رقم 19 مع نابولي في الدوري الإيطالي خلال 59 مباراة وهو نفس الرقم الذي سجله بقميص مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي خلال 178 مباراة.

الفوز ارتقى بنابولي للمركز الثاني بشكل مؤقت برصيد 62 بفضل 4 انتصارات متتالية.

وتراجع ميلان للمركز الثالث قبل مواجهة تورينو غدا السبت.

فيما ظل كالياري في المركز الـ 15 برصيد 30 نقطة متكبدا الهزيمة الثالثة تواليا.

