صفقة معالي.. تفاصيل القضية رقم 13 في ملف إيقاف قيد الزمالك

الجمعة، 20 مارس 2026 - 23:24

كتب : FilGoal

عبد الحميد معالي - الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة إيقاف قيد نادي الزمالك بسبب قضية جديدة.

وتعد هذه القضية هي الثالثة عشر للزمالك.

وحسبما علم ـFilGoal.com فإن القضية الـ 13 لـ الزمالك لدى فيفا تخص مستحقات قسطين لنادي اتحاد طنجة المغربي في صفقة عبد الحميد معالي.

القضية 13.. فيفا يعلن إيقاف الزمالك مجددا من القيد مران الزمالك - تعليمات خاصة من معتمد جمال.. وتخفيف الحمل البدني قبل مواجهة أوتوهو مران الزمالك - عودة الونش تحضيرا لمواجهة أوتوهو في الكونفدرالية ألقى كلمة الافتتاح.. الزمالك يطلق اسم الراحل فهمي عمر على استوديو الراديو

وتبلغ قيمة القسطين المستحقين لنادي اتحاد طنجة لدى الزمالك 350 ألف دولار.

معالي انضم للزمالك بداية الموسم الحالي، لكنه عاد مجددا إلى صفوف نادي اتحاد طنجة.

ويأتي ذلك بعد فسخ اللاعب تعاقده مع الزمالك عقب 4 أشهر فقط من تعاقده.

وفسخ معالي تعاقده مع الزمالك بداية شهر ديسمبر الماضي عقب انتهاء مهلة الإنذار التي تقدم بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تأخر مستحقاته.

وانضم معالي - 19عاما - إلى الزمالك من اتحاد طنجة في يوليو الماضي قبل انطلاق الموسم.

ولعب معالي 8 مباريات مع الزمالك جميعهم في الدوري المصري وشارك لمدة 204 دقيقة بواقع 25 دقيقة في كل مباراة.

ويشارك عبد الحميد كجناح أيمن.

وكان اللاعب المغربي يرتبط بتعاقد مع الزمالك حتى صيف 2030.

مؤتمر مدرب الجيش الملكي: نريد كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي أمام بيراميدز مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمواجهة الترجي في أبطال إفريقيا القضية 13.. فيفا يعلن إيقاف الزمالك مجددا من القيد نتيجة مكررة بعد أسبوعين.. الجونة يتعادل مع وادي دجلة سلبيا قائمة الأهلي - كامويش وزيزو على رأس اختيارات توروب لمواجهة الترجي قائمة بيراميدز - غياب الكرتي ضد الجيش الملكي الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة نادر فرج ومدة غيابه مدرب بلوزداد: تنتظرنا مهمة صعبة أمام المصري.. وجمهورنا الدافع الحقيقي
الرياضية: 3 مباريات تفصل إنييجو مارتينيز من تمديد تعاقده مع النصر 33 دقيقة | سعودي في الجول
برونو فيرنانديز: قدمنا ما يكفي لحصد الـ 3 نقاط ضد بورنموث ولكن 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد إعلان مواجهة موريتانيا.. استدعاء ماستانتونو وبانيتشيلي لقائمة منتخب الأرجنتين 50 دقيقة | أمريكا
مؤتمر مدرب الجيش الملكي: نريد كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي أمام بيراميدز 59 دقيقة | الكرة المصرية
سعود يساهم في عودة لانس لصدارة الدوري الفرنسي بخماسية ضد أنجيه ساعة | الكرة الأوروبية
أليسون يغيب عن قائمة البرازيل أمام فرنسا وكرواتيا ساعة | الدوري الإنجليزي
بورنموث يجبر مانشستر يونايتد على التعادل في إثارة الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
حبيب باي: قرار سحب كأس إفريقيا من السنغال غير مفهوم.. واللقب حُسم في الملعب ساعة | الكرة الإفريقية
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر
