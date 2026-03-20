صفقة معالي.. تفاصيل القضية رقم 13 في ملف إيقاف قيد الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة إيقاف قيد نادي الزمالك بسبب قضية جديدة.

وتعد هذه القضية هي الثالثة عشر للزمالك.

وحسبما علم ـFilGoal.com فإن القضية الـ 13 لـ الزمالك لدى فيفا تخص مستحقات قسطين لنادي اتحاد طنجة المغربي في صفقة عبد الحميد معالي.

وتبلغ قيمة القسطين المستحقين لنادي اتحاد طنجة لدى الزمالك 350 ألف دولار.

معالي انضم للزمالك بداية الموسم الحالي، لكنه عاد مجددا إلى صفوف نادي اتحاد طنجة.

ويأتي ذلك بعد فسخ اللاعب تعاقده مع الزمالك عقب 4 أشهر فقط من تعاقده.

وفسخ معالي تعاقده مع الزمالك بداية شهر ديسمبر الماضي عقب انتهاء مهلة الإنذار التي تقدم بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تأخر مستحقاته.

وانضم معالي - 19عاما - إلى الزمالك من اتحاد طنجة في يوليو الماضي قبل انطلاق الموسم.

ولعب معالي 8 مباريات مع الزمالك جميعهم في الدوري المصري وشارك لمدة 204 دقيقة بواقع 25 دقيقة في كل مباراة.

ويشارك عبد الحميد كجناح أيمن.

وكان اللاعب المغربي يرتبط بتعاقد مع الزمالك حتى صيف 2030.