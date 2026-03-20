القضية 13.. فيفا يعلن إيقاف الزمالك مجددا من القيد

الجمعة، 20 مارس 2026 - 22:44

كتب : FilGoal

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف قيد نادي الزمالك بسبب قضية جديدة.

وتعد هذه القضية هي الثالثة عشر للزمالك.

لا يتوفر وصف.

وأصدر فيفا 3 عقوبات على الزمالك يوم 3 نوفمبر 2025، وهي من حق مستحقات مساعدي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق وتتراوح ما بين 60 إلى 70 ألف دولار بالإضافة إلى الفوائد.

بالإضافة لعدم دفع الأقساط المتأخرة لجوميز نفسه.

ثم جاءت عقوبة جديدة في نفس الشهر بسبب المستحقات المتأخرة لكريستيان جروس مدرب الفريق السابق والمقدرة بـ 133 ألف دولار.

وكذلك أضيفت قضية جديدة بعد الشكوى التي تقدم بها فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق بسبب 505 ألف دولار كقيمة إجمالية.

وأضيفت قضية بسبب صفقة شيكو بانزا لعدم دفع 200 ألف يورو قيمة أول قسط لنادي أشتريلا أمادورا البرتغالي.

وكذلك عدم دفع قسط لنادي شارلروا والمقدر بـ 170 ألف يورو لم يدفعها الزمالك في صفقة ضم عدي الدباغ.

كما تعثر نادي الزمالك في دفع قسطين صفقة البرازيلي جوان بيزيرا لصالح نادي أولكساندريا الأوكراني.

وكانت آخر القضيا على نادي الزمالك تتعلق بدفع مستحقات سانت إتيان عن صفقة محمود بنتايك بقيمة نصف مليون يورو.

ووصل مجموعة القضايا التي بات الزمالك مطالبا بحلها لفك إيقاف القيد 13 قضية.

