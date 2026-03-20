قائمة الأهلي - كامويش وزيزو على رأس اختيارات توروب لمواجهة الترجي

الجمعة، 20 مارس 2026 - 22:21

كتب : FilGoal

زيزو - الأهلي ضد وادي دجلة

يتواجد الثنائي يلسين كامويش، وأحمد سيد "زيزو" على رأس قائمة الأهلي في مواجهة الترجي التونسي ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.

وفاز الترجي ذهابا بهدف دون رد من ركلة جزاء، ويبحث الأهلي عن التعويض إيابا والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: ياسر إبراهيم - أحمد رمضان - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا - هادي رياض - أحمد عيد - يوسف بلعمري.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - إمام عاشور - أليو ديانج - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - حسين الشحات - أشرف بنشرقي

الهجوم: مروان عثمان - يلسين كامويش - طاهر محمد طاهر.

موعد مباراة الأهلي والترجي

يلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس 2026 الجاري.

وتقام المباراة في استاد القاهرة.

وتنطلق في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

الأهلي
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525612/قائمة-الأهلي-كامويش-وزيزو-على-رأس-اختيارات-توروب-لمواجهة-الترجي