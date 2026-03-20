بوجود مفتاح الحياة.. الإعلان عن قمصان منتخب مصر في كأس العالم 2026

أعلن اتحاد الكرة المصري قمصان منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويحمل قميص منتخب مصر "مفتاح الحياة" والذي يرمز للخلود في الحياة الفرعونية.

وظهر خلال المقطع المصور للإعلان عن القميص الجديد ظهور حسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدرب المنتخب.

وجاء القميص الرئيسي باللون الأحمر والبديل باللون الأبيض مع الرسومات الفرعونية في كلا القميصين.

ومن المنتظر أن يظهر منتخب مصر بالقمصان الجديدة خلال وديتي السعودية يوم 27 مارس وإسبانيا يوم 31 مارس الجاري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا في كأس العالم 2026.

وينطلق كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وتقام البطولة لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا، حيث تم تقسيم المنتخبات على 12 مجموعة.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم كالتالي:

مصر × بلجيكا - الجولة الأولى

15 يونيو - 3:00 عصرا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية

10:00 مساء بتوقيت القاهرة

في مدينة سياتل الأمريكية

مصر × نيوزيلندا - الجولة الثانية

21 يونيو - 9:00 مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية

22 يونيو - 4:00 فجرا بتوقيت القاهرة

في مدينة فانكوفر الكندية

مصر × إيران - الجولة الثالثة

26 يونيو - 11 مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية

27 يونيو - 6 صباحا بتوقيت القاهرة

في مدينة سياتل الأمريكية