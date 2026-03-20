مؤتمر أرتيتا: مشاعري لم تتغير تجاه جوارديولا.. ونهائي الرابطة من اللحظات الحاسمة

الجمعة، 20 مارس 2026 - 21:25

كتب : FilGoal

شدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على تقديره الشديد للدور الذي لعبه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في تطور مسيرته التدريبية.

ويستعد أرتيتا مساعد جوارديولا السابق، لقيادة أرسنال أمام مانشستر سيتي مساء الأحد ضمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال أرتيا في مؤتمر صحفي: "العلاقة مع بيب جوارديولا؟ هو في مانشستر، وأنا في لندن لكن مشاعري لم تتغير إطلاقا. لا نلتقي أبدا ولا نستطيع قضاء وقت معا. هذا مهم في علاقتنا، لكنه ليس الأهم. الوقت الذي قضيناه معا وما فعله من أجلي، والإلهام الذي كان يمثله لي منذ صغري، كل ذلك لن يتغير أبدا ".

وأضاف "مباراة نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي ستكون هذه إحدى اللحظات الحاسمة، سواء فزنا بالكأس أم لا. للوصول إلى هذه المرحلة، علينا تكرار ما قدمه الفريق حتى الآن".

وتابع "لقد فزت باللقب عندما كان ويمبلي ممتلئ عن آخره، وهي من أجمل ذكرياتي كلاعب، خوض مثل هذه المباريات. نحن ندرك تماما أهمية هذا الفوز، ونرغب فيه بشدة، ونعرف ما يعنيه لجماهيرنا ".

وشدد "نعيش اللحظة بكل جوارحنا، وهذا هو كل ما يمكننا التركيز عليه. تخيلوا شعور الفوز يوم الأحد، إنه دفعة معنوية هائلة. نحن نتشوق إليه بشدة. عندما تحين تلك اللحظات الحاسمة، علينا أن نظهر بأفضل صورة".

وأجاب مدرب أرسنال "اللاعبون يتحدثون عن الرباعية؟ لا، علينا التركيز على كل مباراة على حدة، وعلى كل لقب على حدة ".

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، كما حجز مقعدا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيلعب المدفعجية ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة، كما حجزوا مقعدهم في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

