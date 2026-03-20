قائمة إيطاليا - 3 أسماء جديدة وعودة كييزا لخوض ملحق كأس العالم 2026

الجمعة، 20 مارس 2026 - 20:57

كتب : FilGoal

انضم 3 لاعبين جدد وعاد فيدريكو كييزا لقائمة منتخب إيطاليا لأول مرة منذ يورو 2024 استعدادا لخوض الملحق الأوروبي المؤهل لـ كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة أيرلندا الشمالية يوم 26 مارس الجاري في نصف نهائي الملحق الأوروبي.

واختار جينارو جاتوزو المدير الفني لمنتخب إيطاليا قائمة تضم 28 لاعبا والهدف عودة الأتزوري لكأس العالم لأول مرة منذ 2014.

وشهدت القائمة تواجد كل من ماركو كرانيسيكي حارس أتالانتا وإيليا كابريلي حارس كالياري بالإضافة لـ ماركو باليسترا ظهير كالياري لأول مرة.

كما عاد كييزا لاعب ليفربول لأول مرة منذ المشاركة في يورو 2024 لقائمة إيطاليا.

وجاءت قائمة إيطاليا

حراسة المرمى: إيليا كابريلي (كالياري) - ماركو كرانيسيكي (أتالانتا) – جانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي الإنجليزي) – أليكس ميريت (نابولي)

الدفاع: أليساندرو باستوني (إنتر) – أليساندرو بونجورنو (نابولي) – ريكاردو كالافيوري (أرسنال الإنجليزي) – أندريا كامبياسو (يوفنتوس) – دييجو كوبولا (باريس الفرنسي) - فيدريكو ديماركو (إنتر) – فيديريكو جاتي (يوفنتوس) – جانليوكا مانشيني (روما) – ماركو باليسترا (كالياري) – جورجيو سكالفيني (أتالانتا) – ليوناردو سبينازولا (نابولي)

الوسط: نيكولو باريلا (إنتر) – بريان كريستانتي (روما) – فراتيسي (إنتر) – مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس) – نيكولو بيسيلي (روما) – ساندرو تونالي (نيوكاسل الإنجليزي)

الهجوم: فيديريكو كييزا (ليفربول الإنجليزي) – فرانشيسكو بيو إسبوسيتو (إنتر) – مويس كين (فيورنتينا) – ماتيو بوليتانو (نابولي) – جياكومو راسبادوري (أتالانتا) – ماتيو ريتيجي (القادسية السعودي) – جانليوكا سكاماكا (يوفنتوس)

وفي حال فازت إيطاليا بمواجهة أيرلندا الشمالية ستلتقي الفائز من ويلز ضد البوسنة في المباراة النهائية يوم 31 مارس الجاري.

وغاب منتخب إيطاليا عن آخر نسختين من كأس العالم في 2018 بالخسارة من السويد في الملحق وفي 2022 بالخسارة من مقدونيا الشمالية.

نرشح لكم
القضية 13.. فيفا يعلن إيقاف الزمالك مجددا من القيد مباشر الدوري الإنجليزي - بورنموث (1)-(1) مانشستر يونايتد.. جوووول التعااادل مؤتمر أرتيتا: مشاعري لم تتغير تجاه جوارديولا.. ونهائي الرابطة من اللحظات الحاسمة تشكيل مانشستر يونايتد - لا تغييرات من كاريك أمام بورنموث بدلا من المغرب.. دي لا فوينتي: تياجو بيتارش يرغب في اللعب لمنتخب إسبانيا جراحة لـ فيكاريو عقب مباراة نوتنجهام فورست الاتحاد المصري يشكر سفير إسبانيا قائمة إنجلترا - عودة بيلينجهام.. و5 أسماء تظهر لأول مرة مع توخيل
أخر الأخبار
صفقة معالي.. تفاصيل القضية رقم 13 في ملف إيقاف قيد الزمالك 4 دقيقة | الكرة المصرية
مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمواجهة الترجي في أبطال إفريقيا 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
القضية 13.. فيفا يعلن إيقاف الزمالك مجددا من القيد 44 دقيقة | الكرة المصرية
نتيجة مكررة بعد أسبوعين.. الجونة يتعادل مع وادي دجلة سلبيا 51 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - كامويش وزيزو على رأس اختيارات توروب لمواجهة الترجي ساعة | الكرة المصرية
في بيان رسمي.. الاتحاد السنغالي ينهي الجدل حول قميص "النجمة الواحدة" ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - بورنموث (1)-(1) مانشستر يونايتد.. جوووول التعااادل ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة بيراميدز - غياب الكرتي ضد الجيش الملكي ساعة | الكرة الإفريقية
