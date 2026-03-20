قائمة إيطاليا - 3 أسماء جديدة وعودة كييزا لخوض ملحق كأس العالم 2026

انضم 3 لاعبين جدد وعاد فيدريكو كييزا لقائمة منتخب إيطاليا لأول مرة منذ يورو 2024 استعدادا لخوض الملحق الأوروبي المؤهل لـ كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة أيرلندا الشمالية يوم 26 مارس الجاري في نصف نهائي الملحق الأوروبي.

واختار جينارو جاتوزو المدير الفني لمنتخب إيطاليا قائمة تضم 28 لاعبا والهدف عودة الأتزوري لكأس العالم لأول مرة منذ 2014.

وشهدت القائمة تواجد كل من ماركو كرانيسيكي حارس أتالانتا وإيليا كابريلي حارس كالياري بالإضافة لـ ماركو باليسترا ظهير كالياري لأول مرة.

كما عاد كييزا لاعب ليفربول لأول مرة منذ المشاركة في يورو 2024 لقائمة إيطاليا.

وجاءت قائمة إيطاليا

حراسة المرمى: إيليا كابريلي (كالياري) - ماركو كرانيسيكي (أتالانتا) – جانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي الإنجليزي) – أليكس ميريت (نابولي)

الدفاع: أليساندرو باستوني (إنتر) – أليساندرو بونجورنو (نابولي) – ريكاردو كالافيوري (أرسنال الإنجليزي) – أندريا كامبياسو (يوفنتوس) – دييجو كوبولا (باريس الفرنسي) - فيدريكو ديماركو (إنتر) – فيديريكو جاتي (يوفنتوس) – جانليوكا مانشيني (روما) – ماركو باليسترا (كالياري) – جورجيو سكالفيني (أتالانتا) – ليوناردو سبينازولا (نابولي)

الوسط: نيكولو باريلا (إنتر) – بريان كريستانتي (روما) – فراتيسي (إنتر) – مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس) – نيكولو بيسيلي (روما) – ساندرو تونالي (نيوكاسل الإنجليزي)

الهجوم: فيديريكو كييزا (ليفربول الإنجليزي) – فرانشيسكو بيو إسبوسيتو (إنتر) – مويس كين (فيورنتينا) – ماتيو بوليتانو (نابولي) – جياكومو راسبادوري (أتالانتا) – ماتيو ريتيجي (القادسية السعودي) – جانليوكا سكاماكا (يوفنتوس)

وفي حال فازت إيطاليا بمواجهة أيرلندا الشمالية ستلتقي الفائز من ويلز ضد البوسنة في المباراة النهائية يوم 31 مارس الجاري.

وغاب منتخب إيطاليا عن آخر نسختين من كأس العالم في 2018 بالخسارة من السويد في الملحق وفي 2022 بالخسارة من مقدونيا الشمالية.