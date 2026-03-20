الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة نادر فرج ومدة غيابه
الجمعة، 20 مارس 2026 - 20:23
كتب : FilGoal
أعلن نادي الإسماعيلي إصابة نادر فرج لاعب الفريق بخلع في مفصل الكتف الأيمن.
نادر فرج
النادي : الإسماعيلي
وتعرض اللاعب للإصابة خلال لقاء الفريق مع حرس الحدود في الجولة الأولى من مرحلة تفادي الهبوط.
وسقط اللاعب خلال التحام في الدقيقة 67 أرضا وخرج من أرض الملعب متأثرا بالإصابة.
وأوضح النادي أن مدة غياب اللاعب ستصل لـ 3 أسابيع.
إصابة نادر فرج بخلع في مفصل الكتف الأيمن، تم التعامل معها بشكل سريع، ومن المقرر غيابه لمدة ثلاثة أسابيع 🚑 pic.twitter.com/blHKFXIrQO— Ismaily SC (@Ismailyofficial) March 20, 2026
وخاض نادر 24 مباراة بقميص الدراويش سجل خلالها هدفين هذا الموسم.
وتعادل الفريقين بدون أهداف خلال اللقاء الذي أقيم في ملعب جهاز الرياضة.
التعادل رفع رصيد الإسماعيلي لـ 12 نقطة ظل بها في المركز الأخير.
وظل الحرس في المركز الـ 18 برصيد 18 نقطة.
