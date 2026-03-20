الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة نادر فرج ومدة غيابه

الجمعة، 20 مارس 2026 - 20:23

كتب : FilGoal

إصابة نادر فرج - الإسماعيلي - حرس الحدود

أعلن نادي الإسماعيلي إصابة نادر فرج لاعب الفريق بخلع في مفصل الكتف الأيمن.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال لقاء الفريق مع حرس الحدود في الجولة الأولى من مرحلة تفادي الهبوط.

وسقط اللاعب خلال التحام في الدقيقة 67 أرضا وخرج من أرض الملعب متأثرا بالإصابة.

وأوضح النادي أن مدة غياب اللاعب ستصل لـ 3 أسابيع.

وخاض نادر 24 مباراة بقميص الدراويش سجل خلالها هدفين هذا الموسم.

وتعادل الفريقين بدون أهداف خلال اللقاء الذي أقيم في ملعب جهاز الرياضة.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي لـ 12 نقطة ظل بها في المركز الأخير.

وظل الحرس في المركز الـ 18 برصيد 18 نقطة.

الإسماعيلي الدوري المصري نادر فرج
الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة نادر فرج ومدة غيابه ساعة | الدوري المصري
/articles/525603/الإسماعيلي-يعلن-تفاصيل-إصابة-نادر-فرج-ومدة-غيابه