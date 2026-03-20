تعادل سلبي يحكم بين الإسماعيلي وحرس الحدود

تعادل الإسماعيلي مع حرس الحدود بنتيجة 0-0 في أولى مباريات مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري في لقاء أقيم على ملعب جهاز الرياضة.

ويتنافس 14 فريقا في مرحلة تفادي الهبوط على الابتعاد عن 4 مراكز تؤدي للهبوط إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

وكاد نادر فرج أن يتقدم مبكرا للدراويش في الدقيقة 6 لكن الدفاع شتت كرته من على خط المرمى.

ولم يستغل جيرارد كوبر لاعب الحرس خروج أحمد عادل عبد المنعم الخاطئ وشتت الدفاع من أمام المرمى في الدقيقة 32.

شوط أول بعنوان الدفاع الحديدي ومفيش حد هيسجل ❌🔒 فرصتين للإسماعيلي وحرس الحدود ولكن الإنقاذ من على خط المرمى 🚫

وتعرض نادر فرج في الدقيقة 67 لإصابة قوية في الكتف خرج على إثرها متأثرا بإصابته.

ومنعت عارضة الإسماعيلي فرصة خطيرة من حرس الحدود بتصويبة بعيدة المدى في الدقيقة 80.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي لـ 12 نقطة ظل بها في المركز الأخير.

وظل الحرس في المركز الـ 18 برصيد 18 نقطة.