تعادل سلبي يحكم بين الإسماعيلي وحرس الحدود

الجمعة، 20 مارس 2026 - 19:19

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

تعادل الإسماعيلي مع حرس الحدود بنتيجة 0-0 في أولى مباريات مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري في لقاء أقيم على ملعب جهاز الرياضة.

ويتنافس 14 فريقا في مرحلة تفادي الهبوط على الابتعاد عن 4 مراكز تؤدي للهبوط إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

وكاد نادر فرج أن يتقدم مبكرا للدراويش في الدقيقة 6 لكن الدفاع شتت كرته من على خط المرمى.

ولم يستغل جيرارد كوبر لاعب الحرس خروج أحمد عادل عبد المنعم الخاطئ وشتت الدفاع من أمام المرمى في الدقيقة 32.

وتعرض نادر فرج في الدقيقة 67 لإصابة قوية في الكتف خرج على إثرها متأثرا بإصابته.

ومنعت عارضة الإسماعيلي فرصة خطيرة من حرس الحدود بتصويبة بعيدة المدى في الدقيقة 80.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي لـ 12 نقطة ظل بها في المركز الأخير.

وظل الحرس في المركز الـ 18 برصيد 18 نقطة.

الإسماعيلي الدوري المصري الأهلي، حرس الحدود، وادي دجلة
