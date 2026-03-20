إبراهيم حسن يعلن تفاصيل برنامج منتخب مصر لمباراتي إسبانيا والسعودية

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر تفاصيل برنامج استعداد الفراعنة تحضيرا لمواجهتي السعودية وإسبانيا.

ويلعب منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا وديا خلال التوقف الدولي الجاري.

وأعلن إبراهيم حسن انطلاق معسكر المنتخب يوم الأحد 22 مارس الجاري بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار الاستعداد لخوض وديتين أمام منتخب السعودية ومنتخب إسبانيا.

ويواجه منتخب مصر، منتخبي السعودية وإسبانيا على الترتيب يومي 27 و 31 مارس الجاري، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026.

وأوضح إبراهيم حسن أن بعثة المنتخب ستتوجه إلى مدينة جدة يوم 25 مارس لمواجهة المنتخب السعودي، قبل السفر يوم 28 إلى إسبانيا لخوض المباراة الثانية يوم 31 من الشهر ذاته.

ويلتقي المنتخب المصري وديا أمام السعودية يوم 27 مارس الجاري في جدة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر، نظيره الإسباني يوم 31 مارس الحالي بمدينة برشلونة، ضمن برنامج إعداد الفراعنة استعدادًا لمنافسات كأس العالم.

وأوضح منتخب إسبانيا أن المباراة ستقام يوم 31 مارس على ملعب كورنيا إلبرات معقل إسبانيول في مدينة برشلونة.