إبراهيم حسن يعلن تفاصيل برنامج منتخب مصر لمباراتي إسبانيا والسعودية

الجمعة، 20 مارس 2026 - 19:03

كتب : محمد جمال

حسام حسن - منتخب مصر - إبراهيم حسن

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر تفاصيل برنامج استعداد الفراعنة تحضيرا لمواجهتي السعودية وإسبانيا.

ويلعب منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا وديا خلال التوقف الدولي الجاري.

وأعلن إبراهيم حسن انطلاق معسكر المنتخب يوم الأحد 22 مارس الجاري بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار الاستعداد لخوض وديتين أمام منتخب السعودية ومنتخب إسبانيا.

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏تحتوي على النص '‏لك لعرداقي ر FOYPTLAHNAN أعلن إبراهيم ،حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم انطلاق معسكر المنتخب يوم الأحد 22 مارس الجاري بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار الاستعداد لخوض وديتين أمام منتخب السعودية ومنتخب إسبانيا يومي 27 31g مارس الجاري، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم .2026 وأوضح إبراهيم حسن أن بعثة المنتخب ستتوجه إلى مدينة جدة يوم 25 مارس لمواجهة المنتخب ،السعودی قبل السفر يوم 28 إلى إسبانيا لخوض المباراة الثانية يوم 31 من الشهر ذاته. دانون TIGER MISR BANQUE ACU ΟΓΔ Carrier PUMA الصتحدة للرياضة ឡ‏'‏‏

ويواجه منتخب مصر، منتخبي السعودية وإسبانيا على الترتيب يومي 27 و 31 مارس الجاري، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026.

وأوضح إبراهيم حسن أن بعثة المنتخب ستتوجه إلى مدينة جدة يوم 25 مارس لمواجهة المنتخب السعودي، قبل السفر يوم 28 إلى إسبانيا لخوض المباراة الثانية يوم 31 من الشهر ذاته.

ويلتقي المنتخب المصري وديا أمام السعودية يوم 27 مارس الجاري في جدة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر، نظيره الإسباني يوم 31 مارس الحالي بمدينة برشلونة، ضمن برنامج إعداد الفراعنة استعدادًا لمنافسات كأس العالم.

وأوضح منتخب إسبانيا أن المباراة ستقام يوم 31 مارس على ملعب كورنيا إلبرات معقل إسبانيول في مدينة برشلونة.

