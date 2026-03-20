مران الزمالك - تعليمات خاصة من معتمد جمال.. وتخفيف الحمل البدني قبل مواجهة أوتوهو

عقد معتمد جمال مدرب الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق، قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة أوتوهو بكل الكونغو برازفيل.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره أوتوهو في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وشدد المدير الفني على ضرورة التركيز خلال التدريبات قبل موقعة الحسم أمام بطل الكونغو برازفيل، وطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي والاستمرار في المنافسة بقوة على اللقب الإفريقي.

وأكد معتمد جمال للاعبين على ثقته في قدرات الفريق على تحقيق الهدف المطلوب، وإسعاد الجماهير التي تساند الزمالك في كل وقت وأي مكان.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية، ومنح اللاعبين تعليمات خاصة متعلقة بأدوارهم في الملعب.

وخفف الجهاز الفني للزمالك الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الجمعة، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل المباراة المقبلة أمام فريق أوتوهو.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

وبعد ذلك قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض الفقرة الخططية، وحرص معتمد جمال على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام المران.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك تعادل مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.