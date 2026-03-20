تقرير: بسبب صورته مع حاكم دبي.. استبعاد أزمون من قائمة منتخب إيران

الجمعة، 20 مارس 2026 - 18:34

كتب : FilGoal

استبعد منتخب إيران لاعبه سردار أزمون من قائمته بسبب تصرف اعتبر "خيانة".

ويتواجد منتخب إيران رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا في كأس العالم 2026.

ووفقا لوكالة "رويترز" نقلا عن وكالة فارس الإيرانية فإن أزمون لاعب شباب الأهلي الإماراتي أثار الجدل في الأوساط المحلية بعدما نشر صورته مع حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

ونقلت "رويترز" أن أزمون طُرد من المنتخب الإيراني، وربما يصبح تواجده في قائمة كأس العالم مهددا.

ورغم حذف اللاعب للصورة إلا أنه تلقى اتهامات وصلت للخيانة من التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأشار التقرير إلى أنه صدرت أوامر بمصادرة أصول اللاعب في إيران، لكن لم يصدر الاتحاد الإيراني أي بيان بخصوص هذا الأمر.

ويعيش الشرق الأوسط تحت وطأة الصواريخ في ظل الحرب الإيرانية ضد أمريكا وإسرائيل، والتي على إثرها تعرضت الدول العربية لضربات صاروخية من إيران.

أزمون سجل 57 هدفا في 91 مباراة دولية بقميص منتخب إيران.

وارتدى أزمون من قبل قمصان روما الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني وروبن كازان وزينيت سان بطرسبرج الروسي.

وانضم أزمون الموسم الماضي لشباب الأهلي وتوج بـ 4 ألقاب مع الفريق.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب إيران كل من نيجيريا وكوستاريكا وديا خلال التوقف الدولي لشهر مارس الجاري في مباراتين ستقامان بتركيا.

