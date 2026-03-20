شوبير أم الشناوي؟ نجم الترجي يجيب.. ويوجه رسالة للجمهور

الجمعة، 20 مارس 2026 - 18:27

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - مصطفى شوبير - الأهلي

أجاب كسيلة بوعالية نجم الترجي التونسي على سؤال حول الحارس المنافس لفريقه خلال مواجهة الأهلي المرتقبة.

ويحل الترجي ضيفا على الأهلي غدا السبت في استاد القاهرة بعدما فاز ذهابا في رادس بنتيجة 1-0.

وقال كسيلة بوعالية لاعب الترجي في مؤتمر صحفي: "شوبير أم الشناوي؟ الأمر سواء بالنسبة ليا. لا يعنينا اسم الحارس المنافس وعلينا أن نكون حاسمين ونظهر بشكل فعال على المرمى".

وحرس مصطفى شوبير مرمى الأهلي أمام الترجي في مباراة الذهاب بنلعب رادس، بينما تواجد محمد الشناوي على مقاعد البدلاء.

ووجه رسالة لجماهير ناديه قائلا: ''جمهور الترجي حضر إلى القاهرة رغم يقينه بأن المباراة ستلعب بدون جمهور. هذه رسالة للاعبين وللجهاز الفني ولإدارة النادي مفادها بأنهم متواجدون من أجل مساندة فريقهم ودعمه وأقل ما يمكن تقديمه لهم هو التأهل لنصف النهائي".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.

موعد مباراة الأهلي والترجي

يلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس 2026 الجاري.

وتقام المباراة في استاد القاهرة.

وتنطلق في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

