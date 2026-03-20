دوري أبطال إفريقيا - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي

الجمعة، 20 مارس 2026 - 18:08

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الترجي

عقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي، للاتفاق على التفاصيل الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي، مساء غد السبت، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة باللقاء من حيث مواعيد الوصول لأرض الملعب وبدء عمليات الإحماء والزي الخاص وكافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر ويرتدي حارس المرمى طاقمًا باللون الأخضر الفاتح.

بينما يرتدي فريق الترجي الطاقم الأزرق بالكامل ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون البرتقالي.

ويحل الترجي ضيفا على الأهلي غدا السبت في استاد القاهرة بعدما فاز ذهابا في رادس بنتيجة 1-0.

موعد مباراة الأهلي والترجي

يلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس 2026 الجاري.

وتقام المباراة في استاد القاهرة.

وتنطلق في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الترجي
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525592/دوري-أبطال-إفريقيا-تفاصيل-الاجتماع-الفني-لمباراة-الأهلي-والترجي