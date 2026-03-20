قائمة إنجلترا - عودة بيلينجهام.. و5 أسماء تظهر لأول مرة مع توخيل
الجمعة، 20 مارس 2026 - 17:42
كتب : FilGoal
عاد جود بيلينجهام نجم ريال مدريد للتواجد ضمن قائمة منتخب إنجلترا بعد تعافيه من الإصابة مؤخرا.
فيما يغيب زميله ألكسندر أرنولد، وأيفان توني مهاجم أهلي جدة عن قائمة المدرب توماس توخيل لمواجهتي اليابان وأورجواي.
ويلعب منتخب إنجلترا ضد أوروجواي يوم 27 مارس، ثم يواجه اليابان يوم 31 من الشهر ذاته في التوقف الدولي الجاري.
وشهدت القائمة ظهور 5 لاعبين لأول مرة تحت قيادة توخيل وهم: هاري ماجواير - كوبي ماينو - لويس هول - كالفيرت لوين - فيكايو توموري.
وجاءت خيارات المدرب توماس توخيل كالتالي.
حراسة المرمى:
دين هندرسون - جوردان بيكفورد - جيمس ترافورد - آرون رامسديل - جايسون ستيل
خط الدفاع:
دان بيرن - مارك جيهي - لويس هول - إزري كونسا - تينو ليفرامينتو - هاري ماجواير - نيكو أورايلي - جاريل كوانساه - جيد سبينس - جون ستونز - فيكايو توموري
خط الوسط:
إليوت أندرسون - جود بيلينجهام - جيمس جارنر - جوردان هندرسون - كوبي ماينو - ديكلان رايس - مورجان روجرز - آدم وارتون
خط الهجوم:
جارود بوين - دومينيك كالفيرت لوين - إيبيريتشي إيزي - فيل فودين - أنتوني جوردون - هاري كين - نوني مادويكي - كول بالمر - ماركوس راشفورد - بوكايو ساكا - دومينيك سولانكي.