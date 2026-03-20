"اتخذت القرار منذ فترة".. فالفيردي يعلن رحيله من أتلتيك بلباو بنهاية الموسم

الجمعة، 20 مارس 2026 - 17:12

كتب : FilGoal

إرنستو فالفيردي

أعلن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لأتلتيك بلباو رحيله من النادي بنهاية الموسم الجاري.

وظهر المدرب الإسباني خلال مقطع فيديو عبر صفحة ناديه قائلا: "اتخذت قرار الرحيل منذ فترة بالاتفاق مع النادي".

وأتم "هناك الكثير لنفوز به خلال 10 مباريات متبقية في الموسم".

ويتولى فالفيردي تدريب الفريق الباسكي منذ 2022 في ولاية ثالثة كرجل أول.

وتمكن فالفيردي من التتويج ببطولة كأس السوبر الإسباني في موسم 2015-2016، وكأس ملك إسبانيا في 2023-2024.

وقاد الفريق في 188 مباراة خلال الولاية الحالية وتمكن من الفوز في 89 مباراة والتعادل في 43 والخسارة في 56 آخرين.

وسجل فريقه 273 هدفا، بينما تلقت شباك فريقه 209 هدفا.

وحقق الفريق تحت قيادته 310 نقطة، بمعدل 1.65 نقطة في المباراة الواحدة.

أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525588/اتخذت-القرار-منذ-فترة-فالفيردي-يعلن-رحيله-من-أتلتيك-بلباو-بنهاية-الموسم