مؤتمر الشناوي: الترجي صاحب تاريخ في إفريقيا لكن نسعى للفوز

شدد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على أن الترجي فريق صاحب تاريخ في إفريقيا لكن الأحمر يسعى للفوز والتأهل.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي: "خسرنا الشوط الأول بهدف في تونس، لكننا جاهزون للشوط الثاني، وجميع اللاعبون جاهزون لتلك المواجهة، ونسعى لتقديم ما يساعدنا على التأهل".

وأضاف "المباراة صعبة فنيًا وأمام منافس قوي، وصاحب تاريخ في إفريقيا، وهي مباراة مهمة جدًا من أجل تحقيق الصعود، رغم غياب الجماهير، لكننا ندرك جيدًا أهمية اللقاء وجميع اللاعبين لديهم تركيز وحافز كبير لمواصلة المشوار في البطولة المفضلة لنا ولجماهيرنا".

وأكمل "خلال آخر 6 بطولات وصلنا إلى 5 نهائيات، وهو ما يمثل دافعًا كبيرًا لنا من أجل مواصلة النجاح وإسعاد الجماهير".

وأنهى حديثه قائلا: "نتمنى دائمًا أن يظل الجمهور داعما لنا، ورغم عدم حضوره إلا أننا كلاعبين نشعر بوجوده ودعمه لنا في كل وقت، ونسعى لإسعاده بالتأهل".

وخسر الأهلي مباراة الذهاب يوم الأحد بهدف دون رد.