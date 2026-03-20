مؤتمر جوارديولا: من الممكن أن نفوز على أرسنال ثم نكون سيئين في الدوري

الجمعة، 20 مارس 2026 - 15:38

كتب : FilGoal

اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن من الممكن أن ينتصر على أرسنال في نهائي كأس الرابطة ثم يلعب بشكل سيء في الدوري.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه أرسنال في المباراة التي ستجمعهما في نهائي كأس الرابطة يوم الأحد المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "جيمس ترافورد سيبدأ في التشكيل الأساسي، أنا سعيد بما يقدمه".

وأضاف "إيرلينج هالاند جاهز للمشاركة في المباراة".

وأكمل "أرسنال تحت قيادة أرتيتا يسيطر على العديد من جوانب المباراة، لسنوات كثيرة لم يحقق أرسنال اللقب، يمكنك أن ترى التطور والتماسك، يستطيع التحكم في توقيت الضغط العالي والدفاع المنخفض".

وشدد "أرسنال متميز في الكرات الطويلة والثانية، فريق رائع وموهوب، تحد كبير لنا".

وواصل "الفوز بالنهائي يؤثر على ترتيب الدوري؟ لا أعلم، قلت ذلك من قبل، بالطبع الفوز يساعد، لكن يمكننا الفوز بالبطولة ثم نكون سيئين في الدوري والعكس يمكن أن يحدث أيضا".

وأتم "أرسنال لديه الفرصة للتتويج بالرباعية".

ويعد نيوكاسل هو حامل لقب البطولة بعدما انتصر على ليفربول بهدفين مقابل هدف.

