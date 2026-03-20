مؤتمر إيدي هاو: هذه إيجابيات الهزيمة 7-2 من برشلونة

الجمعة، 20 مارس 2026 - 14:58

كتب : FilGoal

أوضح إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل إيجابيات الهزيمة من برشلونة 7-2.

وحقق برشلونة انتصارا كبيرا بنتيجة 7-2 على ملعب الكامب نو، ووصل مجموع المباراتين لنتيجة 8-3 في إياب الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

ويستعد نيوكاسل لمواجهة منافسه سندرلاند في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
كادينا سير: برشلونة يرغب في تمديد عقد ليفاندوفسكي ولكن تقرير: برشلونة يسعى لضم راشفورد لكن مع تقليل مبلغ خيار الشراء آس تكشف مدة غياب جوان جارسيا عن برشلونة الانتصار وحده ليس كافيا.. أتلتيكو مدريد يتأهل لمواجهة برشلونة رغم الهزيمة في أبطال أوروبا

وقال المدير الفني الإنجليزي خلال المؤتمر الصحفي: "الرد الفعل المطلوب بعد الهزيمة من برشلونة؟ نحن بحاجة إلى إعادة ترتيب صفوفنا، وكما هو الحال دائما ننظر إلى بعض الجوانب الإيجابية".

وأضاف "أعلم أننا خسرنا 7-2، لكن في الشوط الأول كنا ندا قويا لبرشلونة، وكانت المباراة متكافئة جدا".

وأنهى حديثه قائلا: "شجاعتنا أمام برشلونة سواء بالكرة أو بدونها كانت ممتازة، لكن بالطبع نحتاج إلى التعلم من الشوط الثاني، الأخطاء الفردية التي ارتكبناها لا يمكن أن تتكرر مرة أخرى".

وأصبح إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل ثاني مدرب إنجليزي يخسر من برشلونة بسباعية بعد جاري نيفيل مع فالنسيا في 2016.

ولأول مرة في تاريخ البطولة يستقبل فريقان من إنجلترا 8 أهداف في المرحلة الإقصائية، تشيلسي بنتيجة 8-2 ضد باريس سان جيرمان ونيوكاسل ضد برشلونة 8-3.

ويحتل نيوكاسل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة.

بينما يأتي سندرلاند في المركز الـ 13 برصيد 40 نقطة.

نرشح لكم
مؤتمر جوارديولا: من الممكن أن نفوز على أرسنال ثم نكون سيئين في الدوري سلوت: صلاح يتسم بالقوة الذهنية بسبب عمره.. وهذه إمكانية نقله في العمق بتواجد يامال.. منتخب إسبانيا يعلن قائمته لمواجهتي مصر وصربيا نهاية الأزمة.. إسبانيا تعلن مواجهة مصر وديا سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر أشلي كول: أتسم بالولاء مثل جماهير تشيزينا تقرير يكشف سبب رفض فليك إقامة معسكر في أمريكا.. وطريقة تعويض الخسائر المالية كريستانتي: الجماهير عبرت عن استيائها بصافرات الاستهجان.. والإرهاق ليس عذرا
أخر الأخبار
مؤتمر جوارديولا: من الممكن أن نفوز على أرسنال ثم نكون سيئين في الدوري 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر إيدي هاو: هذه إيجابيات الهزيمة 7-2 من برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
سلوت: صلاح يتسم بالقوة الذهنية بسبب عمره.. وهذه إمكانية نقله في العمق 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بتواجد يامال.. منتخب إسبانيا يعلن قائمته لمواجهتي مصر وصربيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
نهاية الأزمة.. إسبانيا تعلن مواجهة مصر وديا 2 ساعة | منتخب مصر
سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أشلي كول: أتسم بالولاء مثل جماهير تشيزينا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير يكشف سبب رفض فليك إقامة معسكر في أمريكا.. وطريقة تعويض الخسائر المالية 4 ساعة | الكرة الأوروبية
