مؤتمر إيدي هاو: هذه إيجابيات الهزيمة 7-2 من برشلونة

أوضح إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل إيجابيات الهزيمة من برشلونة 7-2.

وحقق برشلونة انتصارا كبيرا بنتيجة 7-2 على ملعب الكامب نو، ووصل مجموع المباراتين لنتيجة 8-3 في إياب الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

ويستعد نيوكاسل لمواجهة منافسه سندرلاند في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الإنجليزي خلال المؤتمر الصحفي: "الرد الفعل المطلوب بعد الهزيمة من برشلونة؟ نحن بحاجة إلى إعادة ترتيب صفوفنا، وكما هو الحال دائما ننظر إلى بعض الجوانب الإيجابية".

وأضاف "أعلم أننا خسرنا 7-2، لكن في الشوط الأول كنا ندا قويا لبرشلونة، وكانت المباراة متكافئة جدا".

وأنهى حديثه قائلا: "شجاعتنا أمام برشلونة سواء بالكرة أو بدونها كانت ممتازة، لكن بالطبع نحتاج إلى التعلم من الشوط الثاني، الأخطاء الفردية التي ارتكبناها لا يمكن أن تتكرر مرة أخرى".

وأصبح إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل ثاني مدرب إنجليزي يخسر من برشلونة بسباعية بعد جاري نيفيل مع فالنسيا في 2016.

ولأول مرة في تاريخ البطولة يستقبل فريقان من إنجلترا 8 أهداف في المرحلة الإقصائية، تشيلسي بنتيجة 8-2 ضد باريس سان جيرمان ونيوكاسل ضد برشلونة 8-3.

ويحتل نيوكاسل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة.

بينما يأتي سندرلاند في المركز الـ 13 برصيد 40 نقطة.