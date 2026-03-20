سلوت: صلاح يتسم بالقوة الذهنية بسبب عمره.. وهذه إمكانية نقله في العمق

الجمعة، 20 مارس 2026 - 14:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه أمام جالاتاسراي

أشاد أرني سلوت المدير الفني لليفربول بالقوة الذهنية التي يتسم بها محمد صلاح لاعب الفريق.

وأعلن المدرب الهولندي من قبل بتعرض صلاح لإصابة عضلية.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه برايتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن أداء محمد صلاح لم يكن سيئا في الشوط الأول أمام جالاتاسراي، وأرى أن الفريق بأكمله قدم مباراة جيدة جداً، وقد قلت مرات عديدة إن مساعدة الفريق على تقديم أداء قوي تفيد الأفراد أيضاً، ومن ثم يمكن لهم التألق".

وأضاف "عودة صلاح بعد إهداره ركلة جزاء أمام جالاتاسراي؟ هذا يُظهر الكثير عن قوته الذهنية، لكنه قد يعكس أيضاً شيئاً يتعلق بعمره، عندما تُهدر ركلة جزاء أو فرصة في هذا العمر فالتعامل مع هذه المواقف يكون أفضل".

وأكمل "عدد المرات التي طُرحت عليّ فيها أسئلة كهذه عندما لم يسجل صلاح في ثلاث أو خمس مباريات متتالية، وهو أمر حدث له كثيرا في مسرته، لكنه يتمكن من قلب الأمور تماماً، فيصنع هدفاً ويسجل آخر، هذه هي الخبرة والقوة الذهنية التي يمتلكها".

وشدد "نقل محمد صلاح إلى العمق للحصول على فرص أكثر؟ إذا كانت المباراة مفتوحة، فسنكون دائماً قادرين على صناعة الفرص، وبالتالي سيكون صلاح قادراً دائماً على خلق الفرص، أما إذا لم تكن المباراة مفتوحة، أو بالكاد نلعب بسبب إضاعة الوقت، فسيكون من الصعب على اللاعبين التواجد كثيراً داخل منطقة الجزاء".

وأتم "هدف مدرب الفريق المنافس هو أن يجعل صلاح يحصل على فرص أقل".

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة.

ويأتي برايتون في المركز الـ 12 برصيد 40 نقطة.

