سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر

الجمعة، 20 مارس 2026 - 13:10

كتب : FilGoal

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول تعرض محمد صلاح لاعب الفريق لإصابة عضلية.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه برايتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدرب الهولندي خلال المؤتمر الصحفي: "إصابة محمد صلاح أمر غير معتاد، لذلك لن يكون متاحا لمباراة برايتون".

وشدد "صلاح لن ينضم لمنتخب مصر بسبب الإصابة".

وأكمل "نأمل أن يتعافى بشكل أسرع من لاعبين آخرين، لأنه يعتني بجسده بشكل ممتاز، وأظهر ذلك من قبل".

وأتم "نتمنى أن يكون جاهزا خلال أسبوعين للعب مجددا".

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق إقامة مباراة مصر وإسبانيا الودية يوم 31 مارس الجاري، وذلك ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب وديا أمام السعودية يوم 27 مارس الجاري في جدة أيضا.

وكان من المقرر أن يلعب الفراعنة ضد الماتادور في 31 مارس الحالي، ضمن برنامج إعداد الفراعنة لكأس العالم، لكن ضيق الوقت لاستخراج التأشيرات تسبب في قرب إلغاء المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى اتصالات من نظيره الإسباني يوم الأربعاء الماضي عقب الإعلان عن إلغاء المباراة الودية أمام منتخب إسبانيا.

الاتحاد الإسباني تعهد بحل أزمة التأشيرات بعد اتصال مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الذي بدوره يحاول الآن حل جميع العقبات من أجل إقامة المباراة.

وأوضح اتحاد الكرة المصري أن رئيسه هاني أبو ريدة يبذل جهودًا مكثفة خلال الفترة الحالية من أجل إقامة مباراة منتخب مصر الودية ضد إسبانيا.

