تقرير يكشف سبب رفض فليك إقامة معسكر في أمريكا.. وطريقة تعويض الخسائر المالية

الجمعة، 20 مارس 2026 - 11:36

كتب : FilGoal

هانز فليك

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو سبب رفض هانز فليك المدير الفني لبرشلونة إقامة معسكر تحضيري في أمريكا أو اليابان.

وبحسب الصحيفة، فإن هانز فليك يطلب إقامة العسكر التحضيري للموسم المقبل في أوروبا وليس أمريكا أو اليابان.

ووفقا للصحيفة أن المدرب الألماني يرى أن اللاعبين سيعانون من الإرهاق بسبب كأس العالم 2026.

كادينا سير: برشلونة يرغب في تمديد عقد ليفاندوفسكي ولكن تقرير: برشلونة يسعى لضم راشفورد لكن مع تقليل مبلغ خيار الشراء آس تكشف مدة غياب جوان جارسيا عن برشلونة الانتصار وحده ليس كافيا.. أتلتيكو مدريد يتأهل لمواجهة برشلونة رغم الهزيمة في أبطال أوروبا

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة سيعوض الخسائر المالية المحتملة البالغة 15 مليون يورو باللعب مباريات ودية منها في البيرو.

وحقق برشلونة انتصارا كبيرا بنتيجة 7-2 على ملعب الكامب نو، ووصل مجموع المباراتين لنتيجة 8-3 في إياب الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وأصبح إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل ثاني مدرب إنجليزي يخسر من برشلونة بسباعية بعد جاري نيفيل مع فالنسيا في 2016.

ولأول مرة في تاريخ البطولة يستقبل فريقان من إنجلترا 8 أهداف في المرحلة الإقصائية، تشيلسي بنتيجة 8-2 ضد باريس سان جيرمان ونيوكاسل ضد برشلونة 8-3.

أشلي كول: أتسم بالولاء مثل جماهير تشيزينا كريستانتي: الجماهير عبرت عن استيائها بصافرات الاستهجان.. والإرهاق ليس عذرا إيتاليانو: تعرضت لالتهاب رئوي قبل مباراة روما.. وبولونيا الطرف الأضعف جاسبريني: قدمنا أفضل وأسوأ أداء لنا أمام بولونيا مواعيد مباريات الجمعة 20 مارس.. الدوري المصري والإنجليزي والإيطالي الدوري الأوروبي - تعرف على مواجهات ربع النهائي والطريق إلى إسطنبول بولونيا يفاجئ روما في الأشواط الإضافية ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي ماكجين الهداف التاريخي.. أستون فيلا يطيح بـ ليل ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي
أشلي كول: أتسم بالولاء مثل جماهير تشيزينا 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير يكشف سبب رفض فليك إقامة معسكر في أمريكا.. وطريقة تعويض الخسائر المالية ساعة | الكرة الأوروبية
كريستانتي: الجماهير عبرت عن استيائها بصافرات الاستهجان.. والإرهاق ليس عذرا ساعة | الكرة الأوروبية
إيتاليانو: تعرضت لالتهاب رئوي قبل مباراة روما.. وبولونيا الطرف الأضعف ساعة | الكرة الأوروبية
جاسبريني: قدمنا أفضل وأسوأ أداء لنا أمام بولونيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الجمعة 20 مارس.. الدوري المصري والإنجليزي والإيطالي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
اتحاد الكرة يعلن إقامة مواجهة مصر وإسبانيا الودية 11 ساعة | منتخب مصر
إنفانتينو: كأس العالم سيقام في موعده بمشاركة 48 منتخبا 11 ساعة | أمريكا
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 "صدق أو لا تصدق".. ماذا قالت الصحف المغربية بعد إعلان التتويج بكأس إفريقيا
