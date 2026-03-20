تقرير يكشف سبب رفض فليك إقامة معسكر في أمريكا.. وطريقة تعويض الخسائر المالية

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو سبب رفض هانز فليك المدير الفني لبرشلونة إقامة معسكر تحضيري في أمريكا أو اليابان.

وبحسب الصحيفة، فإن هانز فليك يطلب إقامة العسكر التحضيري للموسم المقبل في أوروبا وليس أمريكا أو اليابان.

ووفقا للصحيفة أن المدرب الألماني يرى أن اللاعبين سيعانون من الإرهاق بسبب كأس العالم 2026.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة سيعوض الخسائر المالية المحتملة البالغة 15 مليون يورو باللعب مباريات ودية منها في البيرو.

وحقق برشلونة انتصارا كبيرا بنتيجة 7-2 على ملعب الكامب نو، ووصل مجموع المباراتين لنتيجة 8-3 في إياب الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وأصبح إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل ثاني مدرب إنجليزي يخسر من برشلونة بسباعية بعد جاري نيفيل مع فالنسيا في 2016.

ولأول مرة في تاريخ البطولة يستقبل فريقان من إنجلترا 8 أهداف في المرحلة الإقصائية، تشيلسي بنتيجة 8-2 ضد باريس سان جيرمان ونيوكاسل ضد برشلونة 8-3.