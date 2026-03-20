كريستانتي: الجماهير عبرت عن استيائها بصافرات الاستهجان.. والإرهاق ليس عذرا

تقبل براين كريستانتي لاعب روما غضب الجماهير بعد الخسارة من بولونيا.

وتأهل بولونيا إلى الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي بعدما تخطى عقبة روما بنتيجة 4-3 بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وقال اللاعب الإيطالي عبر سكاي سبورت إيطاليا: "لم يكن ينبغي أن نستقبل كل هذه الأهداف، بل تأخرنا في النتيجة، علمنا بشكل رائع وبدا أننا نسيطر خلال الوقت الإضافي وكنا مستعدين لتسجيل الهدف الحاسم، لكن بدلاً من ذلك حدث العكس".

وأضاف "صافرات الاستهجان علينا؟ نحن جميعا نشعر بخيبة أمل بسبب الخروج من الدوري الأوروبي، والجماهير عبرت لنا عن استيائها".

وأكمل "أعدنا الأمور إلى مسارها الصحيح، وكنا مقتنعين أننا نسلك النهج المناسب، لكن خسرنا".

وأتم "يمكن أن نشعر بالإرهاق، لكن لا يمكننا أن نجعل الأمر بمثابة العذر لنا، علينا فقط أن نواصل العمل".

ويستمر روما دون فوز في 5 مباريات متتالية في جميع البطولات.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويضرب بولونيا موعدا مع أستون فيلا في الدور ربع النهائي.