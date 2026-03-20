إيتاليانو: تعرضت لالتهاب رئوي قبل مباراة روما.. وبولونيا الطرف الأضعف

الجمعة، 20 مارس 2026 - 10:49

كتب : FilGoal

فينشينزو إيتاليانو

أقر فينشينزو إيتاليانو المدير الفني لبولونيا أنه تعرض لالتهاب رئوي قبل مباراة روما.

وتأهل بولونيا إلى الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي بعدما تخطى عقبة روما بنتيجة 4-3 بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وقال المدرب الإيطالي لسكاي سبورت إيطاليا: "واجهنا بالفعل أستون فيلا على أرضه مرتين، لذا ندخل المباراة مرة أخرى ونحن نعلم أننا الطرف الأضعف".

وأضاف "كنا نواجه روما القوي وقلت إن حظوظنا كانت 49-51 للتأهل، لكننا تمكّنا من قلبها ومواصلة المشوار في بطولة أوروبية مهمة".

وأكمل "اضطررت للعودة سريعاً وترك اللاعبين خلال احتفالاتهم، لأنه بعد إصابتي بالالتهاب الرئوي، يريدني الطبيب أن أعود فوراً إلى مكان دافئ وأبقى مغطى".

وأتم "تجاوزنا مرحلة دوري صعبة، وفزنا في ملحق معقّد، وتغلّبنا على روما وهو فريق يتفوق علينا في كل شيء".

ويستمر روما دون فوز في 5 مباريات متتالية في جميع البطولات.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويضرب بولونيا موعدا مع أستون فيلا في الدور ربع النهائي.

