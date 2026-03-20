مواعيد مباريات الجمعة 20 مارس.. الدوري المصري والإنجليزي والإيطالي

تقام مباريات الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري المصري بلعب مباراتين في أول أيام عيد الفطر.

وعلى الجانب الآخر، يلعب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي أمام بورنموث.

وستلعب مباراة صعبة في الدوري الإيطالي تجمع بين نابولي وكالياري بذكريات حسم اللقب الموسم الماضي لفريق الجنوب.

الدوري المصري

حرس الحدود × الإسماعيلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة أون سبورت 1.

وادي دجلة × الجونة.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

بورنموث × مانشستر يونايتد.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

كالياري × نابولي.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساء على تطبيق ستارز بلاي ومنصة شاشة.