إنفانتينو: كأس العالم سيقام في موعده بمشاركة 48 منتخبا

الجمعة، 20 مارس 2026 - 01:32

كتب : FilGoal

كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن كأس العالم سيقام في موعده بمشاركة 48 منتخبا.

وقال إنفانتينو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "يتوقع فيفا من جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم، أن تتنافس بروح اللعب النظيف والاحترام المتبادل، لدينا جدول محدد، وسنؤكد قريبا المنتخبات الـ48 المشاركة، ونريد أن تقام البطولة كما هو مخطط لها".

وواصل "لا يستطيع فيفا حل النزاعات السياسية، لكننا ملتزمون باستخدام قوة كرة القدم وكأس العالم لبناء الجسور وتعزيز السلام، وقلوبنا مع من يعانون من تبعات الحروب الحالية".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تداعيات الحرب المستمرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد في وقت سابق مسؤولون في إيران أنهم سيشاركون في كأس العالم 2026 ولا يحق لـ دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يحدد من يشارك ومن لا يشارك في البطولة العالمية.

وينظم كأس العالم 2026 كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.

وستنطلق مباراة الافتتاح 14 يونيو المقبل في المكسيك بين منتخب المكسيك وجنوب إفريقيا بعدما أوقعتهم القرعة في مجموعة واحدة في ديسمبر الماضي.

وجاءت المجموعات كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: المكسيك- كوريا الجنوبية- جنوب إفريقيا- المسار الرابع لأوروبا (الدنمارك- مقدونيا الشمالية- أيرلندا- التشيك)

المجموعة الثانية: كندا- سويسرا- قطر- المسار الأول لأوروبا (إيطاليا- ويلز- أيرلندا الشمالية- البوسنة والهرسك)

المجموعة الثالثة: البرازيل- المغرب- اسكتلندا- هايتي

المجموعة الرابعة: أمريكا- أستراليا- باراجواي- المسار الثالث لأوروبا (تركيا- رومانيا- سلوفاكيا- كوسوفو)

المجدموعة الخامسة: ألمانيا- الإكوادور- كوت ديفوار- كواراساو

المجموعة السادسة: هولندا- اليابان- تونس- المسار الثاني لأوروبا (أوكرانيا- بولندا- السويد- ألبانيا)

المجموعة السابعة: بلجيكا- إيران- مصر- نيوزيلندا

المجموعة الثامنة: إسبانيا- أوروجواي- السعودية- كاب فيردي

المجموعة التاسعة: فرنسا- السنغال- النرويج- المسار الثاني للملحق العالمي (بوليفيا- سورينام- العراق)

المجموعة العاشرة: الأرجنتين- النمسا- الجزائر- الأردن

المجموعة الحادية عشر: البرتغال- كولومبيا- أوزباكستان- المسار الأول للملحق العالمي (الكونغو الديمقراطية- جامايكا- نيو كاليدونيا)

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا- كرواتيا- بنما- غانا

